Ermenistan'ın Güney cephesi düştü, Azerbaycan milli kahramanı Albay Şükür Hemidov cephede şehit oldu

Azerbaycan ordusu, cephede Ermeni ordusunu yerle bir ederken, birçok yerleşim yerini işgalden kurtardı. Ermenistan'ın Karabağ'ın güneyindeki cephesi çöktü. Sahadan gelen haber ise tüm Azerbaycan'ı yasa boğdu. Azerbaycan milli kahramanı Albay Şükür Hemidov, Gubadlı cephesinde şehit düştü.

Ermenistan ordusu 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırmış ve Azerbaycan kendisini savunmaya geçmişti. İki ülke arasında başlayan çatışmalar yaklaşık 1 aydır devam ediyor. Azerbaycan ordusunun cephedeki kararlılığı ve başarısı Ermenistan saldırılarını püskürtürken, Erivan yönetimi iki kez ateşkes istemiş ve sonrasında iki ateşkesi de bozarak sivil yerleşim yerlerini saldırmaya devam etti.

Ermenistan'ın kalleş saldırısına cephede cevap veren Azerbaycan ordusu ise yaklaşık olarak 200 yerleşim yerini Ermenistan işgalinden kurtardı. Her cepheyi kaçarak bırakmak zorunda kalan Ermenistan askerlerinin savaşmak istemediği ve kaçtığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

MİLLİ KAHRAMAN ŞEHİT OLDU

Her güne Azerbaycan'dan gelen güzel haberlerle uyanırken, bugün ise üzücü bir gelişme yaşandı. Azerbaycan'ın milli kahramanı Albay Şükür Hemidov Gubadlı cephesinde şehit düştü.

ERMENİSTAN'IN GÜNEYİNDEKİ CEPHE HATTI ÇÖKTÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 20 köy ve 1 kasabanın daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını, Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Böylelikle Ermenistan güçlerinin Karabağ'ın güneyindeki cephe hattı çökmüş oldu.

Albay Şükür Hemidov Gubadlı

ÖNEMLİ NOKTALAR İŞGALDEN KURTARILDI

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ordunun ilerleyişini sürdürdüğü ve gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Hadrut, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi. Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerinin Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı istikametindeki mevzilerine darbeler vuruldu. Bu istikametlerde Azerbaycan ordusu önemli arazi ve yüksekliklerde kontrol sağladı.

ERMENİ ASKERLERİ YİYECEK SIKINTISI YAŞIYOR VE CEPHEDEN KAÇIYOR

Açıklamada, tüm cephe boyunca Ermenistan'ın askeri kaynak ve alt yapısına onarılamaz hasar verildiği, Ermeni güçlerin teçhizat, silah, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı yaşadığı kaydedildi. Ermenistan'dan getirilen askerlerin savaşmayı reddederek firar ettiklerin belirtildi. Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğun bildirildi.