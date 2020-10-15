Azerbaycan karşısında duramayan Ermenistan cepheden çekilmek zorunda kaldı

Ermenistan, kaybettiği bölgeleri yeniden işgal etmek için saldırı başlattı. Azerbaycan ordusu saldırıya karşı misilleme yaparken, Ermenistan cepheden çekilmek zorunda kaldı. Ermenistan'a ait 2 tank, 1 uçaksavar, 4 grad füze sistemi etkisiz hale getirildi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Dün gece, Ermenistan askerleri kaybettikleri bölgeleri yeniden işgal etmek için saldırıya geçti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağca Bedi bölgelerine ağır silahlarla ateş açıldı. Ağdam'ın Baharlı kasabasına bir eve top mermisi isabet etti, 2 kişi yaralandı.

ASKERİ TEÇHİZATLAR İMHA EDİLDİ

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun karşılık verdiği ve Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri teçhizatının imha edildiği belirtildi. İmha edilen askeri teçhizatlar arasında, 2 tank, 1 uçaksavar, 4 grad füze sistemi, 1 zenit füze kompleksi, 2 adet obüs ve 1 insansız hava aracı da var.