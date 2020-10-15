Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, yaşlıları cepheye gönderdi
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Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, yaşlıları cepheye gönderdi

15.10.2020 19:15 | Son Güncelleme: 15.10.2020 19:30

Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, yaşlı, genç fark etmeden herkesi cepheye göndermeye başladı. Cepheye katılan yaşlıların görüntüleri ise Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'da üstünlüğünü bir kez daha gösterdi.

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail ve Hadrut bölgelerine gün boyunca saldırı düzenleyen Ermeni askerleri, kısa sürede etkisiz hale getirildi.

ERMENİSTAN ORDUSU GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI

Dağlık Karabağ'da ciddi kayıplar veren Ermenistan ordusu da geri çekilmek zorunda kaldı. Son yapılan açıklamada; Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 1 Tor-M2KM uçaksavar, 4 Grad füze sistemi, 1 D-20, 1 D-30 ve 2 D-1 obüsü, birkaç İHA ve birkaç personel aracının imha edildiği aktarılırken, mevzilerini bırakıp kaçan askerler olduğu belirtildi.

TAKVİYE GÜÇ OLARAK YAŞLILAR CEPHEYE GÖNDERİLDİ

Ermenistan hükümeti, kayıplarını saklamaya çalışsa da azalan mühimmat ve asker sayısı nedeniyle yaşlı, genç fark etmeden herkesi cepheye göndermeye başladı. Cepheye katılan yaşlıların görüntüleri ise Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'da üstünlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, yaşlıları cepheye gönderdi

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, yaşlıları cepheye gönderdi
Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, yaşlıları cepheye gönderdi
Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, yaşlıları cepheye gönderdi
Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, yaşlıları cepheye gönderdi

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Haber Yorumları (3)
MESUT: Bunlardan sonra cepheye kadınları gönderirler. Azerbaycanlı asker kardeşlerimiz yaşadı. Kesin olan birşey var onları öldürmez esir alırlar.
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GÜLCAN: Hepiniz geberin
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HAHAHA: 90 3 ü oynuyon dayı ne ısın var cephede
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500
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