Azerbaycan Karabağ'da gece boyu Ermeni cephelerini vurdu
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Azerbaycan Karabağ'da gece boyu Ermeni cephelerini vurdu

24.10.2020 11:48 | Son Güncelleme: 24.10.2020 12:00

Uzun zaman sonra toprak bütünlüğünü sağlamaya çok yaklaşan Azerbaycan ordusu gece boyunca Karabağ'da Ermenistan cephelerini vurdu. Sahada ilerleyişini sürdüren Azerbaycan, kritik noktaları da işgal altından kurtardı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini vurmasından sonra başlayan çatışmalar devam ediyor. Kendisini savunmaya geçen Azerbaycan, ilk olarak Ermeni güçlerini püskürttü. Azerbaycan'ın karşısında duramayan Erivan yönetimi iki kez ateşkes isterken, iki ateşkes de Ermenistan tarafından ihlal edildi.

AZERBAYCAN 27 YIL SONRA TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMAYA YAKLAŞTI

Sürekli olarak sivil yerleşim yerlerini hedef alan Ermenistan'a cephede cevap veren Azerbaycan, 27 yıl sonra toprak bütünlüğünü sağlamaya çok yaklaştı. Yaklaşık olarak 200 yerleşim yeri Ermenistan işgalinden kurtarılırken, birçok kritik nokta da Azerbaycan'ın kontrolüne geçti.

ERMENİSTAN'IN KARABAĞ'DAKİ CEPHELERİ GECE BOYUNCA VURULDU

Sahadaki ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu, Ermenistan hedeflerini vurmaya devam ediyor. Karabağ'daki Ermenistan cephelerini hedef alan Azerbaycan, İHA'ların belirlediği hedefleri gece boyunca vurdu.

AZERBAYCAN ÖNEMLİ İLETİŞİM HATLARINI KONTROL ALTINA ALDI

Saldırılara karşılık veremeyen Ermenistan askerleri bazı noktaları bırakarak geri çekilmek zorunda kalırken, Azerbaycan'ın birkaç destek noktasını imha ettiği, önemli iletişim hatlarını kontrol altına aldığı ve önemli tepeleri işgalden kurtardığı bildirildi.

ERMENİSTAN YİNE SİVİL YERLEŞİM ALANLARINA SALDIRDI

Öte yandan Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine füzeli saldırı düzenledi. Saldırılarda bir evin bahçesine füze isabet ederken, o sırada bahçede bulunan 16 yaşındaki Orhan hayatını kaybetti. Bu ölümle birlikte Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 64'e yükseldi.

Azerbaycan Karabağ'da gece boyu Ermeni cephelerini vurdu
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