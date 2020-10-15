Azerbaycan istihbaratı deşifre etti! Ermenistan, ağır yenilgiyi unutturmak için terör eylemi planlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azerbaycan istihbaratı deşifre etti! Ermenistan, ağır yenilgiyi unutturmak için terör eylemi planlıyor

15.10.2020 22:30 | Son Güncelleme: 15.10.2020 22:42

Azerbaycan istihbaratı, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan'ın kirli planını deşifre etti. Buna göre Ermenistan'ın, ordularının yenilgisini örtbas etmek için terör örgütlerini devreye sokarak kalabalık yerlerde ve toplu taşıma araçlarında terör eylemi planladığı ortaya çıktı

Azerbaycan ordusu karşısında Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan'ın ordusunun hain planı Azerbaycan istihbaratı tarafından deşifre edildi. Azerbaycan İstihbaratı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan terör örgütlerini devreye sokarak kanlı bir eylem planı içinde olduğu ifade edildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Azerbaycan Güvenlik Servisi, Azerbaycanlı vatandaşları şüpheli gördükleri kişileri derhal ilgili birimlere haber vermeleri konusunda uyardı.

Yapılan açıklamada, ''Ermenistan, terörü destekleyen ve devlet düzeyinde terör eylemleri gerçekleştiren bir devlettir. Şu anda Ortadoğu'dan bazı terör örgütlerine mensup teröristler Ermeni silahlı kuvvetlerinde ve özel hizmetlerde hizmet veriyor.

ASALA TERÖR ÖRGÜTÜ FAALİYETE GEÇECEK

Vatandaşlar, günlük yaşam ve iş uyumunu bozmadan tetikte olmaya ve (012) 4059999 numaralı telefonu arayarak bölgelerinde bulunan şüpheliler, eylemler ve nesneler hakkında bilgi vermeye teşvik edilmektedir. Devlet Güvenlik Servisi ile yerel polis ve diğer kolluk kuvvetlerine haber vermeleri gerekmektedir.

Aynı zamanda Ermeni terör örgütü ASALA'nın son dönemde faaliyete geçmesi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yurtdışındaki diplomatik misyonları ve diplomatik personeli, ülkemize ait diaspora temsilcileri ve şirket çalışanları uyanık olmalı ve kendi ülkelerindeki kolluk kuvvetlerine başvurmalıdır.'' ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan istihbaratı deşifre etti! Ermenistan, ağır yenilgiyi unutturmak için terör eylemi planlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ersin Tatar Hulusi Akar Süleyman Soylu Abdülhamit Gül
Magazin Emrah Sezen Aksu Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mert Günok Ozan Kabak Metin Oktay Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Kız Genç İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan istihbaratı deşifre etti! Ermenistan, ağır yenilgiyi unutturmak için terör eylemi planlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 22:41:35. #1.15#
title