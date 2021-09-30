Azerbaycan-İran sınırında tehlikeli restleşme! İki ülke de bölgeye asker yığdı

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferinin ardından bölgedeki hareketlilik devam ediyor. İranlı yetkililer, 44 günlük savaşın ardından Dağlık Karabağ bölgesinin Azerbaycan'a geçmesinin ardından bölgedeki güvenlik önlemlerini artırmıştı. İran'ın bölgeye asker sevk etmesinin ardından Azerbaycan da pozisyon aldı. Bölgeye çok sayıda asker gönderildi.

"HER ÜLKE KENDİ TOPRAKLARINDA ASKERİ TATBİKAT YAPABİLİR"

Azerbaycan lideri İlham Aliyev, İkinci Dağlık Karabağ savaşının başladığı tarih olan 27 Eylül'ün birinci yıldönümünde İran'ın sınırdaki gövde gösterilerine dikkat çekmişti. İran'a ait TIR'ların Karabağ'a gönderildiğini ve bunun üzerine Azerbaycan ordusunun kontrole başladığını kaydeden Aliyev, şu ifadeleri kullandı: "İlk olarak söylemeliyim ki her ülke kendi topraklarında istediği askeri tatbikatı yapabilir. Bu onun egemenlik hakkı. Buna kimse söz söyleyemez. Fakat bunu bir zaman kesitinde analiz ettiğimizde bunun hiçbir zaman olmadığını görüyoruz. Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları ben değil, Azerbaycan toplumu soruyor. Bu soruyu dünyadaki Azerbaycanlılar soruyor."

İRAN MEDYASI ASKER SEVKİYATININ GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

Bakü'den yükselen eleştirileri 'sürpriz' olarak niteleyen Tahran yönetimi ise, Azerbaycan sınırında yarın yeni bir tatbikat başlatacağını duyurdu. Kuzey sınırındaki gövde gösterisinin adı Hayber Fatihleri. İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, 'devasa' tatbikatta zırhlı ve topçu birliklerine insansız hava araçları (İHA), elektronik savaş birimleri ve helikopterlerin destek vereceğini söyledi. İran medyası ise, Azerbaycan sınırına sevk edilen yüzlerce zırhlı araç ve binlerce askerin görüntülerini yayınladı. Sosyal medyada ise, füzelerin yer aldığı videolar hayli revaçta.

İSRAİL GAZETELERİ TANSİYONUN YÜKSELDİĞİNİ YAZDI

İsrail'in Jerusalem Post gazetesi ise, gelişmeleri 'İran sınıra ordu yığarken Azerbaycan'la tansiyon yükseliyor' başlığıyla sundu, her şeyin Bakü yönetiminin kontrol noktaları kurmasıyla başladığını aktardı. Dağlık Karabağ zaferi sonucunda Azerbaycan İran sınırının tümünü kontrol etmeye başladı. Azerbaycan ordusunun işgal altında tutulan toprakları kurtardığı günlerde, İran'ın kuzeyinde yaşayan Azeriler sınır hattına gelerek sevinç gösterilerinde bulundu.

İRAN'IN TİCARİ ENDİŞESİ ARTTI

Ancak değişen dengeler, İran'ı özellikle ticari anlamda endişeye sevk etti. Zira, savaş sonunda Azerbaycan, Ermenistan ile imzaladığı anlaşma sayesinde Türkiye sınırında yer alan ve ülkenin geri kalanıyla bağlantısı bulunmayan toprağı Nahçıvan ile bir kara koridoru kurmaya hazırlanıyor. Öncesinde, Azerbaycan ve Nahçıvan arasındaki ticaret 30 yıldır İran üzerinden yapılıyordu. İran bu sayede hem Azerbaycan üzerinde politik etkiye sahip oluyor hem de bu ticaretten para kazanıyordu.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ İRAN İÇİN ENDİŞE

Dahası, yeni dönemde açılacak koridorla Türkiye ve Orta Asya arasındaki ticaretin rotası tamamen değişebilir. Türkiye-İran arasındaki mevcut rota, Tahran yönetimi için fazlasıyla kârlı. Türkiye'den girip Türkmenistan sınırından çıkan bir kamyon, 1.800 kilometrelik bu yol için İran'a yaklaşık 700-800 dolar geçiş ücreti ödüyor.

Türkiye'nin Güney Kafkasya'da büyüyen rolü ve Rus barış gücünün bölgede konuşlanması İran için alarm zillerini çaldıran diğer nedenler. Rusya'yı partneri olarak gören İran, bu ikinci olgudan daha az endişe duysa da Tahran'ın Kafkasya'da artan Türk etkisini kabullenmesi kolay değil.

"TÜRKİYE, RUSYA'NIN ETKİSİNİ AZALTIYOR"

İslami Devrim Muhafızları ile yakından ilişkili muhafazakar Civan gazetesi, Dağlık Karabağ çatışmasında Türkiye'nin rolünü incelediği analizde "Türkiye bölgede Rusya'nın etkisini azaltmaya çalışıyor, jeopolitik, ekonomik ve enerji alanında çıkarlar hedefliyor" ifadesini kullanıp devam etmişti:

"Türkiye'nin yaklaşımı ABD'nin Rusya'yı kısıtlama stratejisiyle genel olarak uyumlu. İran'ın jeopolitik çıkarlarını yeni bir koridor kurarak ihlal etmek akıllıca bir yaklaşım değil. İran Türkiye ve Azerbaycan tarafından yapılan bu girişimlere tolerans göstermeyecektir ve bu koridoru kabul etmeyecektir."

İran'da Meclis açılışında konuşan Milletvekili Mahmut Ahmedi Bighaş ise, Türkiye'nin bölgedeki siyasi haritayı değiştirdiğini, NATO, İsrail ve ABD'nin Hazar Denizi'ne ulaşmasının yolunu açtığını ileri sürmüştü.

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