Azerbaycan, İran'la sınır kapılarını 20 Nisan'a kadar kapalı tutacak Azerbaycan, yeni tip korona virüsünün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla İran'la sınır kapılarını 20 Nisan'a kadar kapalı tutacak.

Azerbaycan, yeni tip korona virüsünün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla İran'la sınır kapılarını 20 Nisan'a kadar kapalı tutacak.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İran'la sınır kapılarını 20 Nisan'a kadar kapalı tutacağını açıkladı. Azerbaycan korona virüs salgınının yayılması nedeniyle 29 Şubat saat 16.00 itibariyle 2 hafta süreyle İran ile sınırlarını kapatma kararı almıştı. Kararın 20 Nisan'a kadar uzatıldığı belirtildi. - BAKÜ

Kaynak: İHA