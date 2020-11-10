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Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı

10.11.2020 19:11 | Son Güncelleme: 10.11.2020 19:15
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı

ESKİŞEHİR Azerbaycanlılar Derneği üyeleri, Karabağ zaferinin ardından bir araya gelerek yürüyüş düzenledi.

ESKİŞEHİR Azerbaycanlılar Derneği üyeleri, Karabağ zaferinin ardından bir araya gelerek yürüyüş düzenledi. Topluluk, meşale yakıp, müzik eşliğinde dans ederek, zaferi kutladı.

Azerbaycan'ın işgal altındaki Dağlık Karabağ topraklarını işgalden kurtardığını ilan etmesi nedeniyle Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği tarafından yürüyüş düzenlendi. Eskibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezi önünde toplanan kalabalık, Ulus Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar sık sık 'İki devlet tek millet' sloganları attı.

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Cavid Aydın, Azerbaycan'da başlayan savaş nedeniyle Türkiye'den destek veren herkese teşekkür ettiklerini belirterek, "Bugün 10 Kasım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyoruz. Azerbaycan Türklüğünün tarihinde yeni bir sayfa, yeni bir dönem, yeni bir başlangıcın günü olan zafer günü nedeniyle karşınızdayız. Azerbaycan Türklüğü için 10 Kasım hüznün sevinçle kederin mutlulukla yoğrulduğu bir gündür. Bizler Eskişehir'de yaşayan Azerbaycanlılar olarak, 27 Eylül tarihinde Karabağ'da başlayan savaş nedeniyle kardeş ülke Türkiye'den bizlere destek veren herkese, sivil vatandaşından askerine, milletvekilinden bakanına, Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Bugün Azerbaycan dünyaya bir kez daha 'Zafer Türkündür' diye haykırdı" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu. Yürüyüşe katılanlar daha sonra meşale yakıp, müzik eşliğinde dans ederek zaferi kutladı. 


Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN

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