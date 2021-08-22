Azerbaycan'ın Fuzuli kentinde inşa edilen havalimanında test uçuşlarına başlandı
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Azerbaycan'ın Fuzuli kentinde inşa edilen havalimanında test uçuşlarına başlandı

Azerbaycan'ın Fuzuli kentinde inşa edilen havalimanında test uçuşlarına başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Fuzuli kentinde inşa edilen Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nda test uçuşları yapılmaya başlandı.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Fuzuli kentinde inşa edilen Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nda test uçuşları yapılmaya başlandı.

Azerbaycan Havayolları (AZAL) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın düzenli uçuşlar yapmaya hazır olup olmadığını kontrol etmek amacıyla 20-25 Ağustos tarihleri arasında özel uçaklarla uçuş gerçekleştirildiği belirtildi. Testlerin, Aerodata "AD-FIS-112" tipli uçuş denetim sistemi kurulu olan "ATR 42-500" tipli yolcu uçağıyla yapıldığı aktarıldı.

Uçuş ve iniş testlerinin günlük olarak devam edeceği bildirildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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