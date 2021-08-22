Azerbaycan'ın Fuzuli kentinde inşa edilen havalimanına test uçuşu yapıldı
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Azerbaycan'ın Fuzuli kentinde inşa edilen havalimanına test uçuşu yapıldı

Azerbaycan'ın Fuzuli kentinde inşa edilen havalimanına test uçuşu yapıldı
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan'ın, Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli kentinde inşa edilen yeni havalimanına test uçuşu gerçekleştirildi.

Azerbaycan'ın, Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli kentinde inşa edilen yeni havalimanına test uçuşu gerçekleştirildi.

Azerbaycan Hava Yollarından yapılan açıklamada, ATR 42-500 tipi yolcu uçağının inşaatı devam eden havalimanına test uçuşu yaparak indiği belirtildi.

Açıklamada, uçağa "Aerodata AD-FIS-112" tipli uçuş denetim sistemi kurulduğu, test uçuş ve inişlerinin devam edeceği ifade edildi.

Azerbaycan ordusu, 27 yıl işgal altında bulunan Fuzuli kentini 17 Ekim 2020'de kurtarmıştı.

Fuzuli havalimanının temeli 15 Ocak'ta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından atılmıştı.

Azerbaycan'ın Fuzuli kentinde inşa edilen havalimanına test uçuşu yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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