Azerbaycan'ın Ermenistan zaferi İç Anadolu'da sevinçle karşılandı - SİVAS/NİĞDE/KIRŞEHİR/

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazandığı zafer, Sivas, Niğde, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kayseri'de sevinçle karşılandı.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazandığı zafer, Sivas, Niğde, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kayseri'de sevinçle karşılandı.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için sürdürdüğü operasyonların başarıyla sonuçlanması, Sivaslıları sevindirdi.

Emekli İbrahim Yokuş, Azerbaycan'ın zaferinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında yer aldığını söyleyen Yokuş, "Allah'a şükürler olsun ki Türk milleti zafere ulaştı. Türkiye olarak Azerbaycan'ın her zaman yanındayız ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan yıllardır bunu bekliyordu, büyük bir zafere ulaşarak büyük bir başarı elde etmiş oldu. Azerbaycan ordusunu başarılarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Ümit Güleç de Azerbaycan'ın yıllardır haklı bir mücadele verdiğini ifade etti.

Türk milletinin Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayan Güleç, "Azerbaycan Allah'a şükür üstünlüğünü sağladı. Türkiye olarak Azerbaycan'ın yanındayız. Biz iki devlet, bir milletiz." diye konuştu.

Lise öğrencisi İsmail Kızık ise Azerbaycan'ın başarısının Türk halkı olarak kendilerini de sevindirdiğini dile getirdi.

Azerbaycan'a destek mesajı veren Kızık, "Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde başarıya ulaşacağına inanıyoruz. İki devlet, tek milletiz. Allah'ın izniyle her şeyi başarırız." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Fevzi Anıl da Türkiye'nin Azerbaycan'ın her zaman yanında olduğunu vurgulayarak "Bu mücadele de hep yanında olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan için umutlarımızı hiçbir zaman tüketmedik. Azerbaycan'ın coşkusuna bizler de ortak oluyoruz. Türk gençliği olarak Azerbaycan'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil