Azerbaycan içişleri bakanı eyvazov, oyunu kullandı
Azerbaycan İçişleri Bakanı Eyvazov, oyunu kullandıAli KAN/BAKÜ, (DHA) - Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov, Bakü'deki Nerimanov seçim bölgesinde bulunan 20 numaralı sandıkta ailesiyle birlikte oylarını kullandı.
09.02.2020 16:41 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:42
Azerbaycan İçişleri Bakanı Eyvazov, oyunu kullandı
Ali KAN/BAKÜ, (DHA) - Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov, Bakü'deki Nerimanov seçim bölgesinde bulunan 20 numaralı sandıkta ailesiyle birlikte oylarını kullandı.
Kaynak: DHA