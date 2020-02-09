Azerbaycan içişleri bakanı eyvazov, oyunu kullandı
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Azerbaycan içişleri bakanı eyvazov, oyunu kullandı

Azerbaycan İçişleri Bakanı Eyvazov, oyunu kullandıAli KAN/BAKÜ, (DHA) - Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov, Bakü'deki Nerimanov seçim bölgesinde bulunan 20 numaralı sandıkta ailesiyle birlikte oylarını kullandı.

09.02.2020 16:41 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:42
Azerbaycan içişleri bakanı eyvazov, oyunu kullandı

İçişleri Bakanı Eyvazov, oyunu kullandı

Ali KAN/BAKÜ, () - Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov, Bakü'deki Nerimanov seçim bölgesinde bulunan 20 numaralı sandıkta ailesiyle birlikte oylarını kullandı.

Kaynak: DHA

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: Azerbaycan içişleri bakanı eyvazov, oyunu kullandı
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