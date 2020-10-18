Azerbaycan, Ermenistan özel kuvvetlerinin mevzilerini ele geçirdi
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Azerbaycan, Ermenistan özel kuvvetlerinin mevzilerini ele geçirdi

18.10.2020 14:16 | Son Güncelleme: 18.10.2020 14:25

Azerbaycan ordusu, Ermenistan özel kuvvetlerinin mevzilerini ele geçirdi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan özel kuvvetlerinin mevzilerini ele geçirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusu tarafından son umut olarak mevzilere yerleştirilen özel kuvvetlerin Azerbaycan askerinin saldırısına dayanamayarak kaçmaya zorlandığı belirtildi. Bakanlık tarafından paylaşılan görüntülerde ise, Azerbaycan ordusunun zırhlı araçlarının ve askerlerinin Ermenistan özel kuvvetlerini nasıl kovaladığı yer aldı. Görüntülerin sonuna doğru ise Ermenistan askerlerinin mevzilerden kaçtıktan sonra bu mevzilere Azerbaycan askerinin ilerlediği açıkça görülüyor.

-İHA-

Azerbaycan, Ermenistan özel kuvvetlerinin mevzilerini ele geçirdi
Azerbaycan, Ermenistan özel kuvvetlerinin mevzilerini ele geçirdi
Azerbaycan, Ermenistan özel kuvvetlerinin mevzilerini ele geçirdi
Azerbaycan, Ermenistan özel kuvvetlerinin mevzilerini ele geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ

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