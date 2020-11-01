Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri konvoyun imha edildiği görüntüleri paylaştı
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Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri konvoyun imha edildiği görüntüleri paylaştı

01.11.2020 21:39 | Son Güncelleme: 01.11.2020 22:12

Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan'a karşı başlattığı saldırının ardından Dağlık Karabağ'da gerilim sürüyor. Şiddetli çatışmalarda Ermenistan'ın Azerbaycan'dan aldığı ağır darbelere bir yenisi daha eklendi. Azerbaycan'ın paylaştığı görüntülerde, Ermenistan'a ait askeri konvoyu SİHA'larla etkisiz hale getirildiği görülüyor.

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan güçlerini imha etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 17.00'de Hocavend yönünde hareket eden Ermenistan ait askeri konvoyun havadan ve karadan nokta atışıyla vurularak imha edildiği belirtildi. Bakanlık, operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.

ERMENİSTAN'IN GERİ ÇEKİLİŞİ SÜRÜYOR

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden sürerken, Ermenistan ordusu saldırılar nedeni ile geri çekilmeye devam ediyor.

ŞUŞA ŞEHRİ KUŞATILDI

Azerbaycan ordusu, işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürürken, Ermenistan ordusuna ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Operasyon kapsamında birçok bölgeyi işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu, kritik öneme sahip olan Şuşa şehrini güneyden kuşattı.

Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri konvoyun imha edildiği görüntüleri paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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