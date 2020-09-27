Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı
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Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı

27.09.2020 20:23 | Son Güncelleme: 27.09.2020 20:34

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının YouTube hesabından paylaşılan videoda, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunun imha edildiği görüntüler yer alıyor.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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