Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'ın saldırılarına kınama Açıklaması - Haberler
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'ın saldırılarına kınama Açıklaması

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'ın saldırılarına kınama Açıklaması

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırda yaptığı saldırıları kınadı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırda yaptığı saldırıları kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Ermenistan ordusunun sınırdaki provokasyonları sonucu çıkan çatışmalarda 7 askerin şehit olduğu, 10 askerin yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ermenistan'ın intikam duygularıyla askeri provokasyonlara devam etmesini şiddetle kınıyoruz. Bölgede durumun gerginleşmesinden ve üçlü bildirinin uygulanmasına engeller oluşturulmasından doğrudan Ermenistan'ın askeri-politik yönetimi sorumludur.

Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş sınırları çerçevesinde toprak bütünlüğüne yönelik her türlü tehdit ve askeri provokasyonlara bundan sonra da gereken karşılık verilecektir."

Ermenistan ordusu, sınırda bazı yüksek yerleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla dün Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı.

Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatarak Ermenistan'ın saldırılarını önlemişti. Çatışmalarda 7 Azerbaycan askeri şehit olmuştu.

Rusya'nın devreye girmesiyle çatışmalar durmuş, ateşkes ilan edilmişti.

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AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri

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