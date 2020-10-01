Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı bölgelerden ilk görüntüler geldi
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Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı bölgelerden ilk görüntüler geldi

01.10.2020 22:45 | Son Güncelleme: 01.10.2020 23:19

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarından ilk görüntüler geldi. Görüntülerde Ermenilerin arkalarında bıraktığı askeri mevzileri de görülüyor. Azerbaycanlı askerlerin sevinci ise gözlerinden okunuyor.

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırıları sonrası başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar 7 köy ve stratejik tepeler Ermeni işgalinden kurtarıldı. Ermeni ordusundan temizlenen topraklarından ilk görüntüler geldi.

Ermenistan'ın işgal ettiği topraklar bir bir Azerbaycan ordusu tarafından kurtarılıyor. Bölgeden gelen ilk görüntülerde, Azerbaycan ordusunun eline geçen Ermenistan ordusuna ait mühimmat ve askeri araçlar da görülüyor. Harekatta görev alan Azerbaycan askerleri "Tüm topraklarımızı kurtarmak için sonuna kadar savaşacağız" diyor.

BİRÇOK STRATEJİK BÖLGE KURTARILDI

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın cephe hattına saldırıları üzerine karşı taarruza geçmişti. Şu ana kadar 7 köy ve stratejik tepeler Ermeni işgalinden kurtarıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter bölgesinde ele geçirilen Ermenistan güçlerine ait askeri araç ve teçhizatları paylaştı. Azerbaycan, Ermenistan ordusunun taarruz taburunun sancağını ele geçirmişti.

Azerbaycan'dan Ermenistan ordusuna büyük darbe! Kurtarılan topraklarından ilk görüntüler

ERMENİ ORDUSUNUN ZIRHLI ARAÇLARI HASAR ALDI

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'dan kurtardığı bölgeler görüntüledi. Görüntülerde çok sayıda hasar almış askeri zırhlı araç kameraya yansıdı.

Ermenistan ordusunun hedefleri tek tek imha edilirken Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 27 Eylül'den bu yana 2 bin 500 Ermeni askerinin öldürüldüğü ve yaralandığı, 130 tank ve zırhlı araç, 200'den fazla top ve füze sistemi, 25 hava savunma sistemi, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkası 5 mühimmat deposu, 50'ye yakın tanksavar, 55 askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Azerbaycan'dan Ermenistan ordusuna büyük darbe! Kurtarılan topraklarından ilk görüntüler

ÇOK SAYIDA AĞIR SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Nüzgar, Büyük Mercanlı, Kend Horadiz,Yukarı Seyid Ahmetli, Yukarı Abdurrahmanlı, Karahanbeyli ve Gervend Tekekaya köyleri kurtarılırken Ermenistan'a ait 1 S-300 sistemi etkisiz hale getirildi. 8 Grad roketatarı, 1 Uragan roketatar sistemi, 1 OSA hava savunma sistemi, 3 BM-21 Grad roketatarı 2 F-20 obüs top imha edildi.

Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı bölgelerden ilk görüntüler geldi
Haber Yorumları (2)
CİMBOMLU: vurun gardaslarim her attiginiz kursun isabet olsun.
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MERT: bu haydutrlarda aynen PKK lilar gibi Lağım farelerin haytralarini benimsemisler
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