Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz
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Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz

28.09.2020 21:20 | Son Güncelleme: 28.09.2020 21:44

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'ın İskender füzelerini kullanma tehdidine yanıt verdi. "Maalesef Ermeni tarafından her şey beklenebilir" diyen Bayramov, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin bu duruma verecek uygun bir cevabının olduğunu ifade etti.

Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'ın Rusya Büyükelçisi Vardan Toganyan, Türkiye'nin, işgal altındaki Dağlık Karabağ'da F-16 savaş uçaklarını kullanmaya başlaması halinde Ermenistan'ın İskender füzelerini kullanacağını ifade etti. Ermenistan'ın küstah tehdidine Azerbaycan'dan yanıt gecikmedi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Silahlı kuvvetlerimizin bu duruma verecek uygun bir yanıtının olduğuna eminim" dedi.

"YORUM YAPMAKTA ZORLANIYORUM"

Ceyhun Bayramov, Azerbaycan ile Ermenistan arasında artan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Ermenistan'ın "İskender füzelerini kullanabiliriz" tehdidine cevap veren Bayramov, "Maalesef Ermeni tarafından her şey beklenebilir. Askeri açıdan verilecek karşılığın ne olacağı konusunda yorum yapmakta zorlanıyorum. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin buna verecekleri uygun yanıtı olduğundan eminim" diye konuştu.

ERMENİSTAN SAVUNMA BAKANI DA AÇIKLAMIŞTI

Daha önce Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, Ermeni tarafının özellikle İskender füze sistemleri ve saldırı uçakları dahil olmak üzere cephaneliğinde bulunan silahları, ancak kullanımları çatışma mantığına uygun olması halinde kullanacağını açıklamıştı.

Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz

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