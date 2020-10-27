Azerbaycan'dan darbe yiyen Paşinyan, halkını tehdit etti: Geri duranları, kaçanları ağır cezalandıracağız

Azerbaycan karşısında tutunamayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ulusa sesleniş konuşmasında halkını tehdit etti. Paşinyan, "Ölüm kalım savaşındayız, kimse geri duramaz. Geri duranları, kaçanları ağır cezalandıracağız" dedi.

Karabağ cephesinden gelen son bilgilere göre Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'da ilerleyişini sürdürüyor. Bu ilerleyiş sırasında zaman zaman askerin savaştan kaçmalarıyla gündeme gelen Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan halkını tehdit etti.

Ulusa sesleniş konuşması yapan Paşinyan, "Ölüm kalım savaşındayız, kimse geri duramaz. Geri duranları, kaçanları ağır cezalandıracağız" dedi.

YİNE TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Konuşmasında Türkiye'ye karşı da küstah suçlamalarda bulunan Paşinyan, "Türkiye bize karşı görülmemiş silahlarla tank, top, uçak, helikopterler ile savaşıyor. Karabağ'da her bir ağaç için savaşacağız." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARINI TEHDİT EDEREK SAVAŞA KATILMA ÇAĞRISI YAPTI

Konuşmasının devamında halkına savaşa katılma çağrısını yapan Paşinyan, savaştan kaçanları da tehdit ederek, "Ölüm kalım savaşındayız, kimse geri duramaz. Geri duranları, kaçanları ağır cezalandıracağız. Ey Ermeni halkı! Git savaş ve zaferini ilan et. Dünyanın her yerinde yaşayan Ermenilerin yardımına ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Karabağ'da yaşadıkları yıkımın sözlerine yansıdığı Paşinyan, "Savaşmak için yeterince silahımız var, Karabağ'ı kaybetmeyi göze alamayız." dedi.

SON DURUM

Karabağ Savaşının başlamasının üzerinden tam bir ay geçmişken, Azerbaycan; 4 şehir, 4 kasaba, 165 köy ve Murov Dağı ile çok sayıda stratejik tepeleri Ermenistan'dan geri alınmış durumda.