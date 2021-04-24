Azerbaycan'dan Biden'in "soykırım" ifadesine tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Azerbaycan'dan Biden'in "soykırım" ifadesine tepki

Azerbaycan'dan Biden'in 'soykırım' ifadesine tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olayları hakkında "soykırım" ifadesini kullanmasına tepki gösterilerek, "Tarihi yeniden yazmaya çalışmak ve siyasi amaçlar için kullanmak kabul edilemez" denildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olayları hakkında "soykırım" ifadesini kullanmasına tepki gösterilerek, "Tarihi yeniden yazmaya çalışmak ve siyasi amaçlar için kullanmak kabul edilemez" denildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 1915 olayları ile ilgili yaptığı açıklamada, "soykırım" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Sözde Ermeni soykırımını siyasallaştıranlar, Ermeni silahlı gruplarının 500 binden fazla insanın katledilmesine ve 1918'in Mart ayında Bakü ve Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde Ermenilerin gerçekleştirdiği katliamlara sessiz kalıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, 100 yıl önce yaşanan olayların yanlış anlatıldığı vurgulanarak, "Ermenistan'ın 30 yıl önce Hocalı'da Azerbaycanlılara karşı işlediği soykırıma yönelik adil bir değerlendirme yapılmaması, önyargı ve çifte standart örneğidir" denildi.

"Tarihi siyasi amaçlar için kullanmak kabul edilemez"

Açıklamada, "1915 olayları politikacılar tarafından değil, tarihçiler tarafından incelenmeli ancak bilindiği gibi, olayları örtbas etmeye ve kendisini mazlum bir ülke olarak sunmaya çalışan Ermenistan, Türkiye'nin o döneme ait olayları ortak bir tarih komisyonu ile inceleme teklifini kabul etmedi. Tarihi tahrif etmek, 'tarihi yeniden yazmaya' çalışmak ve siyasi amaçlar için kullanmak kabul edilemez" ifadeleri de yer aldı.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Son dakika haberleri | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Türk Amerikan İşadamları Derneği'nden ABD Başkanı Biden'a 1915 Olayları çağrısı: Soykırım ifadesini kullanmayın
Türk Amerikan İşadamları Derneği'nden ABD Başkanı Biden'a 1915 Olayları çağrısı: Soykırım ifadesini kullanmayın
Beştepe'den 'soykırım' diyen Biden'a peş peşe sert tepki
Beştepe'den 'soykırım' diyen Biden'a peş peşe sert tepki

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ebru Şallı Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Diego Ömer Ali Cenk Tosun Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Azerbaycan'dan Biden'in "soykırım" ifadesine tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 21:27:03. #1.15#

title