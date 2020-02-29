Azerbaycan'da iki kişide daha koronavirüs tespit edildi
Haberler » Dünya » Azerbaycan'da iki kişide daha koronavirüs tespit edildi - Haberler

Azerbaycan'da iki kişide daha koronavirüs tespit edildi

İran sınırından Azerbaycan'a geçen iki Azerbaycan vatandaşında koronavirüs tespit edildi.

29.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:12
Azerbaycan'da iki kişide daha koronavirüs tespit edildi

sınırından 'a geçen iki Azerbaycan vatandaşında koronavirüs tespit edildi.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı koronavirüsüle mücadele merkezinden yapılan açıklamada yapılan tetkikler sonucunda iki vatandaşın koronavirüs (Covid- 19) taşıyıcısı olduğu belirlendi. Vatandaşlar karantinaya alındı. Azerbaycan'da dün İran'dan gelen bir Rus vatandaşında da koronavirüs tespit edilmişti.


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler