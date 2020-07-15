Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Tovuz kentindeki sivil yerleşim birimlerini hedef alan Ermenistan'a tepki gösterdi. Saldırıda 76 yaşındaki bir sivilin hayatını kaybettiğini belirten Aliyev, "Bu bir daha Ermenistan'ın faşist bir devlet olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
15.07.2020 21:39 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:28

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerinin ateşe tutulması nedeniyle Ermenistan'ı "faşist devlet" olarak nitelendirdi.

Aliyev, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 12 Temmuz'da sınırda yaşanan çatışmaları Ermenistan'ın başlattığını, Ermenistan ordusunun Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerinden birine ani top atışı yaparak saldırıya geçtiğini belirtti.

"ERMENİSTAN ORDUSU, AZERBAYCAN TOPRAĞINA GİREMEDİ"

Azerbaycan ordusunun hemen yanıt vererek şehit askerlerin intikamını aldığını ve şanlı zafer kazandığını vurgulayan Aliyev, "Ermenistan güçleri, bir santimetre Azerbaycan toprağına giremedi ve bunu hiçbir zaman başaramayacak. Tam tersi, biz isteseydik bugün Ermenistan'ın o bölgesinde toprakların büyük kısmını kontrolümüz altına alabilirdik. Fakat böyle bir amacımız yoktu." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine de ateş açtığını, 76 yaşındaki bir sivilin yaşamını yitirdiğini vurgulayarak, "Bu bir daha Ermenistan'ın faşist bir devlet olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

"HALKIN SABRININ DA BİR SINIRI VAR"

Azerbaycan halkının Dağlık Karabağ için yürütülen anlamsız müzakerelerden bıktığını vurgulayan Aliyev, "Halkın sabrının da bir sınırı var. Biz güçlü bir ordu kurduk. Dağlık Karabağ konusunda geriye bir adım bile atmayacağız. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü sağlanmalıdır ve bu konuda kararlıyız." diye konuştu.

TÜRK HALKI VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Türk halkına ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekler için teşekkür eden Aliyev, "Bütün dünya, Türk ve Azerbaycan halkları bizim asıl kardeş olduğumuzu bir daha gördü." ifadesini kullandı.

Aliyev, sınırda çatışmalar başladığında yeterli şekilde faaliyet gösteremeyen Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'u eleştirdi. Toplantıda, çatışmalarda şehit düşen Azerbaycan askerleri için saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA

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