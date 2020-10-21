Azerbaycan askerleri Zengilan'ın 27 yıl sonra işgalden kurtarılmasını zafer nidalarıyla kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Zengilan'ın 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Bu anları televizyon başında izleyen Azerbaycan askerlerinin zafer nidaları kameralara yansıdı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasından sonra başlayan çatışmalar yaklaşık olarak 1 aydır devam ediyor. Cephede gösterdiği üstün başarıyla Ermenistan ordusunu püskürtmeyi başaran Azerbaycan, şimdiye kadar 100'ün üzerinde yerleşim alanını işgalden kurtardı ve 27 yıl sonra toprak bütünlüğünü sağlamaya çok yaklaştı.

"ERMENİ ORDUSU SAVAŞ MEYDANINDAN KAÇIYOR"

Dün ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ordusuna diz çöktürdüklerini belirtti ve "Benim cumhurbaşkanı olarak en büyük görevim toprakları kurtarmaktır. Bizim yumruğumuz, bizim birliğimizdir. Yenilmez denilen Ermeni ordusu savaş meydanından kaçıyor" ifadelerini kullandı.

ASKERLER ZAFER NİDALARI ATTI

Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasının sonunda sevindirici bir haber verdi ve Zengilan'ın 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldığını bildirdi. Bu anları televizyon başında izleyen Azerbaycan askerleri ise zafer nidaları attı.

Askerlerin sevinci kameralara yansırken, yüksek moral ve motivasyonları dikkatlerden kaçmadı.