Azerbaycan askeri helikopteri Türk plajına indi
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Azerbaycan askeri helikopteri Türk plajına indi

Azerbaycan askeri helikopteri Türk plajına indi
Haberler.com / Cengiz Büyükuncu - Haberler | Dünya

Giresun'un Tirebolu plajından geçen halk, her günkünden farklı bir manzarayla karşılaştı. Plajda gördükleri şey ise Rus yapımı olan ve Azerbaycan Ordusu'na ait olduğu görülen askeri bir helikopter oldu. Vatandaşın şaşkın gözlerle inmesini izlediği helikopterin, bilinmeyen bir sebeple acil iniş yaptığı ve yaralı olmadığı bildirildi.

Genelde sakin bir hayat yaşayan Giresun, Tirebolu'da heyecanlı saatler yaşandı. Plaja inen yabancı bir ülkeye ait askeri helikopteri görenler olanları heyecanla izledi.

MOTOR ARIZASI YAŞADI

Yetkililerin açıklamasına göre Azerbaycan'dan Merzifon'a giden Mİ-17 tipi helikopterin yaşadığı motor arızası sebebiyle dün saat 19:00 sıralarında Tirebolu-Yalıköy sahil mevkiine zorunlu iniş yaptı.

Azerbaycan askeri helikopteri Türk plajına indi
Mİ-17

YARALI YOK

Plaja inen helikopterin arızasının giderilmesi için çalışma başlatıldığı ve içinde bulunan 6 personelin herhangi bir yara almadığı belirtildi.

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