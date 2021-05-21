Azerbaycan askeri helikopteri Türk plajına indi
Giresun'un Tirebolu plajından geçen halk, her günkünden farklı bir manzarayla karşılaştı. Plajda gördükleri şey ise Rus yapımı olan ve Azerbaycan Ordusu'na ait olduğu görülen askeri bir helikopter oldu. Vatandaşın şaşkın gözlerle inmesini izlediği helikopterin, bilinmeyen bir sebeple acil iniş yaptığı ve yaralı olmadığı bildirildi.
Genelde sakin bir hayat yaşayan Giresun, Tirebolu'da heyecanlı saatler yaşandı. Plaja inen yabancı bir ülkeye ait askeri helikopteri görenler olanları heyecanla izledi.
MOTOR ARIZASI YAŞADI
Yetkililerin açıklamasına göre Azerbaycan'dan Merzifon'a giden Mİ-17 tipi helikopterin yaşadığı motor arızası sebebiyle dün saat 19:00 sıralarında Tirebolu-Yalıköy sahil mevkiine zorunlu iniş yaptı.
YARALI YOK
Plaja inen helikopterin arızasının giderilmesi için çalışma başlatıldığı ve içinde bulunan 6 personelin herhangi bir yara almadığı belirtildi.