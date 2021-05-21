Azerbaycan askeri helikopteri Türk plajına indi

Giresun'un Tirebolu plajından geçen halk, her günkünden farklı bir manzarayla karşılaştı. Plajda gördükleri şey ise Rus yapımı olan ve Azerbaycan Ordusu'na ait olduğu görülen askeri bir helikopter oldu. Vatandaşın şaşkın gözlerle inmesini izlediği helikopterin, bilinmeyen bir sebeple acil iniş yaptığı ve yaralı olmadığı bildirildi.