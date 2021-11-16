Azerbaycan'a saldıran Ermeniler baş edemeyeceklerini anlayınca mevzilerinden kaçtı

Azerbaycan, yaklaşık 30 yıl Ermeni işgali altında kalan Dağlık Karabağ'ın büyük bölümünü geçen yıl 44 günde kurtarırken zafer, 10 Kasım 2020'de imzalanan anlaşma ile tescil edildi. Azerbaycan'ın bu kazanımları nedeniyle sürekli provokatif saldırılar düzenleyen Ermenistan, sabah saatlerinde yeniden saldırıya geçti.

ERMENİSTAN, PROVOKASYOLARA DEVAM EDİYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin devlet sınırında Azerbaycan'a yönelik geniş çaplı provokasyonlarına devam ettiğini açıklarken Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu daha da kötüleştirmek isteyen Ermenistan askeri birliklerinin Laçın sınırları içindeki Azerbaycan birliklerine havan ve topçu bataryalarıyla ateş açtığını kaydetti. Azerbaycan askerlerinin Ermenistan'ın provokasyonları önlemek için gerekli önlemleri aldığı da aktarıldı.

ARKALARINA BAKMADAN KAÇTILAR

Ermenistan güçleri ile Azerbaycan arasında yaşanan çatışmada, Ermeni askerlerinin cephe hattından kaçtığını gösteren görüntüler yayınladı. Görüntülerde, Azerbaycanlı askerlere saldıran Ermenilerin kaçtığı anlara kameralara yansıdı.

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