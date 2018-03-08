Az Pişmiş Domuz Eti Yiyen Adamın Beyninde 30 Tenya Yumurtası Bulundu
Çin'de az pişmiş domuz eti yiyen adamın beyninden, uzunluğu 1 santimetreye ulaşan 30 adet tenya yumurtası çıkartıldı.
Çinli doktorlar, çiğ et yiyen bir adamın kafasında 30 tenya yumurtası buldu. Çin'in güney batısındaki Guizhou kasabasında yaşayan Wu isimli 46 yaşındaki adamın 1 yıl önce epileptik nöbet, kusma ve baş ağrısına maruz kaldı. Hastaneye giden adamın kafasında 30 tenya yumurtası görüldü.
SEBEBİ AZ PİŞMİŞ DOMUZ ETİ
Beyin cerrahları tarafından ameliyat edilen adamın kaftasının içindeki lavralar ve yumurtalar çıkartıldı. Doktorlar hastanın az pişmiş domuz eti yediği için bu hale geldiğinin tahmin edildiğini söyledi.
1 SANTİMETRE GENİŞLİĞİNDEYDİ
46 yaşındaki adamın beynindeki yumurtalar ortalama 1 santimetre genişliğindeydi. MR görüntülemesinde fark edilen yumurtaların adamın beyninde aşırı sıvı birikmesine yol açtığı ifade edildi.
DOKTORLAR ÖZENLE ÇALIŞTI
Guizhou Tıp Üniversitesinden Dr. Yang, yumurtaların içinde hareket eden larvaların beynin çevresine dağılmış olduklarını ve ameliyat esnasında yumurtaları kırmamak için oldukça özenli hareket ettiklerini söyledi. Tenyaların yumurtalarında çıkması durumunda beyinDe çok ciddi hasara sebep olabilecekleri açıklandı.
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Sadece domuz değil tüm etleri iyi pişirmezseniz tenya,bakteri gibi parazitlerin vücuda girmesini kolaylaştırsınızCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kendi pisliğni yiyen hayvan .Böyle olması gayet NormalCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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hangı.etı.yersen.karekterin.ona.benzer.dikkat.edın.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Somit etinin. PH si çok yüksektir.Gayrimülimler bile çok Termin etmezse bu eti.Yani bu hayvanla pis bir hayvan.Boşuna dinimizce yasak etmemişler.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Arkadaslar dogru domuzu da Allah yaratti (diye dusunenlere) ama niye diye bi dusunun Şeytanida, ickiyi de ,butun kotu seylerin icat edilmesi uretilmesine Allah izin veriyor neden iyi ile kotu olsun ki secim olsun imtihan olsun Allah in emirlerine uyup yasaklarindan sakinma olsun veya Allah in bizim namazimiza tuttugumuz oruca kestigimiz kurbana mi ihtiyaci var boyle dusunun sadece imtihan sirri var yaptigimiz herseyi imtihan sirri ile dusunelimCevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır