Ayvazhacı Çöten Kızık Mahallelerinde gölet yapım çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayvazhacı Çöten Kızık Mahallelerinde gölet yapım çalışmaları devam ediyor

Ayvazhacı Çöten Kızık Mahallelerinde gölet yapım çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince kırsal mahallelerdeki tarımsal ve hayvansal sulama için gölet yapım çalışmaları devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince kırsal mahallelerdeki tarımsal ve hayvansal sulama için gölet yapım çalışmaları devam ediyor.

Millidere Mahallesinin ardından Ayvazhacı, Çöten ve Kızık mahallelerinde devam eden gölet yapım çalışmalarının kırsal mahaller için büyük önem arz ettiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Kırsal mahallelerimizin sulama sorununu ortadan kaldırmak için böylesi güzel çalışmalarımızı mahallelerimize kazandıran başta kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a ve ekiplerine çok teşekkür eder, yapılan hizmetlerin mahallelerimize hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

Ayvazhacı Çöten Kızık Mahallelerinde gölet yapım çalışmaları devam ediyor
Ayvazhacı Çöten Kızık Mahallelerinde gölet yapım çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Hande Ataizi Acun Ilıcalı Canan Ergüder
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ayvazhacı Çöten Kızık Mahallelerinde gölet yapım çalışmaları devam ediyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 17:36:11. #1.15#

title