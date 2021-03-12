Ayvalık'ta poşet içinde bir bebeğin cansız bedeni bulundu
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Ayvalık'ta poşet içinde bir bebeğin cansız bedeni bulundu

12.03.2021 14:50 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:02
Ayvalık'ta poşet içinde bir bebeğin cansız bedeni bulundu

Balıkesir Ayvalık'ta sabah saatlerinde bir vatandaş poşet içinde bir bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen ekipler, cansız bedenin göbek bağı kesildikten sonra kan kaybından öldüğünü belirledi.

Yenimahalle'de İlkkurşun Tepesi'ndeki yerleşim yerlerinin sona erdiği açık arazide, sabah saatlerinde bir vatandaş, poşet içerisinde bir bebeğin cansız bedeni olduğunu fark edince polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, bu sabah doğduğu tahmin edilen ölü bebekle karşılaştı.

KAN KAYBINDAN YAŞAMINI YİTİRMİŞ

Savcının yaptığı incelemelerde, bebeğin göbek bağı kesildikten sonra kan kaybından hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. Polis, bebek cesedinin kim ya da kimler tarafından söz konusu alana terk edildiği konusunda geniş çaplı araştırma başlattı.

Talihsiz bebeğin cansız bedeni Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Minik cansız bedenin Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi bekleniyor.

Ayvalık'ta poşet içinde bir bebeğin cansız bedeni bulundu
Ayvalık'ta poşet içinde bir bebeğin cansız bedeni bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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