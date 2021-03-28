Ayvalık'ta Kadın Oyunları Festivali "Ben Anadolu" oyunuyla sona erdi

Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce projelendirilen Kadın Oyunları Festivali'nin final gecesi Ayça Bingöl'ün sahnelediği "Ben Anadolu" oyunuyla gerçekleşti.

Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce projelendirilen Kadın Oyunları Festivali'nin final gecesi Ayça Bingöl'ün sahnelediği "Ben Anadolu" oyunuyla gerçekleşti.

Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde sahnelenen oyun büyük beğeni topladı.

Oyuncu Ayça Bingöl, usta oyuncu Yıldız Kenter'in yıllarca sergilediği "Ben Anadolu" oyununu kendi yorumuyla yeniden şekillendirerek tek kişilik performansıyla sahneledi.

İstanbul'dan sonra ilk kez Ayvalık'ta sergilenen oyunun ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Bingöl'e çiçek takdim etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bingöl, Anadolu medeniyetlerinde kadının yerinin ve kadının her haliyle varoluş mücadelesinin oyunda ele alındığını belirterek, "Çok zor ve pandemi koşullarında çalışılmış bir oyundur. İstanbul Tiyatro Festivali için prömiyer hazırlığı yapılmış bir oyundur. Şansız bir ortamda prömiyer yaptık. Şimdi de böyle bir festivalden teklif gelince katılmak istedik. Oyunu bundan sonra umarım şartlar daha normal olduğunda daha büyük bir coşkuyla seyirciyle buluşturmak istiyoruz. Çünkü pandemi nedeniyle elimizden geldiğince, tüm önlemleri alarak işimizi yapmaya çalışıyoruz ama bu dönemde tiyatro sanatı gerçekten çok zor günler geçiriyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın