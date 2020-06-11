Ayvalık "Minik Uğur" ve tüm lösemililer için kök hücre ve kan bağışına koştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ayvalık "Minik Uğur" ve tüm lösemililer için kök hücre ve kan bağışına koştu

Ayvalık "Minik Uğur" ve tüm lösemililer için kök hücre ve kan bağışına koştu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, AML ve ALL hastası 7 yaşındaki Uğur Akyüz ve onun gibi binlerce lösemili çocuğa umut olabilmek için kök hücre ve kan bağışında bulunuluyor.

11.06.2020 19:37 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:45

Ayvalık "Minik Uğur" ve tüm lösemililer için kök hücre ve kan bağışına koştu

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, AML ve ALL hastası 7 yaşındaki Uğur Akyüz ve onun gibi binlerce lösemili çocuğa umut olabilmek için kök hücre ve kan bağışında bulunuluyor. Türk Kızılay'ı ekipleri öncülüğünde gerçekleşen kampanyaya sanatçı Haluk Levent ile AHBAP Grubu da destek olmaya hazırlanıyor.

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Mecit Ataklı İlkokulu 1. sınıf öğrencisi olan Uğur Akyüz kan kanserine yakalandı. Halen İzmir'de Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören minik Uğur'a acilen kök hücre ve ilik naklinin yapılması gerektiği öğrenildi. Ancak inşaat işçisi babası ise korona virüs salgını sebebiyle inşaat sektörünün durma noktasında olmasından dolayı kendisiyle birlikte 4 kişilik ailesini güçlükle geçindirmeye çalışıyor. Sınıf öğretmeni Seher Özben'in çabalarıyla, AML ve ALL tedavisi gören minik Uğur ve onun gibi Türkiye genelindeki binlerce lösemili çocuk için kök hücre kampanyası başlatıldı. Ayvalık halkı, gönüllü olarak donör olmak için ilçe merkezinde kurulan seyyar kan toplama merkezlerine koştu.

7 yaşındaki Uğur Akyüz için başta Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan olmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı, Türk Kızılay'ı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Anıl Okyar ve birçok sivil toplum kuruluşunun da tam destek verdiği öğrenildi.

"Ayvalık'ta 300 kök hücre ünitesi örneğine ulaşmayı bekliyoruz"

Başlatılan kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Kızılay'ı Güney Marmara Kök Hücre Kazanım Uzmanı Ramazan Çiçek, Ayvalık'ta kan ve kök hücre bağışlarına başladıklarını ifade ederek, "Verilen kanlar üç hastaya kullanılıyor. Aynı zamanda da görevlilerimiz isterse, aynı sistemle kök hücre için de numune almış oluyoruz. Bu aldığımız numuneleri Sağlık Bakanlığı'mızın kurduğu Türk Kök bünyesindeki Kök Hücre Bankamıza iletiyoruz. Testler yapılıyor. Bu numunelerden herhangi biri herhangi bir hastamızla uyum sağlarsa o kişilerle görüşüp, tekrar kök hücre almak için kendilerine ulaşıyoruz. Böylelikle de kök hücre nakillerinin planlanarak hayata geçirilmesini sağlıyoruz. Halkımız bu konuda çok duyarlı. İnşallah Ayvalık'ta 300 kök hücre ünitesi örneğine ulaşmayı bekliyoruz" dedi.

Türk Kızılay'ı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Anık Okyar da, toplanılacak kök hücrelerin kan bankasına gönderileceğine kaydederek, "Yüce Allah'tan duamız burada toplanılan numunelerin hastalara uyum sağlayabilmesi yönündedir. Buradaki amacımız öncelikle Ayvalık'ta yaşayan Uğur kardeşimizdir. Kendisine buradan geçmiş olsun ve acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz. Minik Uğur'un babası bugün bütün gün bizimle birlikteydi. Bugün de İzmir'deler ve şu anda Ayvalık'a dönüyorlar. Bu kampanya Ayvalık'ta minik Uğur için yürütülüyor. Ona elimizden geldiğince Türk Kızılay Ailesi olarak ve devletimiz elinden geleni yapıyor. İnşallah kök hücre konusunda Allah'ın izniyle Uğur yada başka lösemili eşleşme olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Öğretmen Seher Özben ise, üç ay önce lösemi teşhisi konulan Uğur için Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Türk Kızılay Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Anıl Okyar ile görüşmelerde bulunduklarını belirterek, "Bunun sonucunda da bugün hem öğrencimiz Uğur Akyüz hem de O'nun gibi kök hücre bekleyen tüm lösemi hastası canlar için buradayız. Bu konuda ünlü sanatçı Haluk Levent ile de iletişime geçtik. Kendisi Türkiye genelinde AHBAP Grubu ile birlikte bu kampanyaya destek vereceğini söyledi. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Bizim tek umudumuz, başta Uğur olmak üzere tüm lösemili canların bu hastalıktan kurtulmasıdır. Ben bu konuda Ayvalık halkının çok bilinçli olduğunu biliyorum. Biz bu konuda ilk adımları attığımızda sosyal medya mecrasında telefonumu verdiğimde sadece bir gecede 50 gönüllü beni arayarak destek vermek istediklerini söylemişti. Hatta ağlayarak arayanlar bile olmuştu. Bu yüzden de son derece umutluyuz" diye konuştu.

Minik Uğur'a Haluk Levent ve AHBAP Grubu'ndan da tam destek

Minik Uğur'dan haberdar olan ünlü sanatçı Haluk Levent de, muhabirimize yaptığı açıklamada, "Uğur kardeşimize gereken ilik ve kök hücrenin bulunabilmesi için ben ve AHBAP Grubu da seferber olacağız. Ayvalık'ta yaşayan minik kardeşimiz için Kızılay ile işbirliği yaparak Türkiye'nin dört bir yanındaki gönüllülerimizde kan ve kök hücre bağışında bulunmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır" dedi.

Kan ve kök hücre bağışında bulunan bağışçılar ise kendilerini son derece huzurlu ve mutlu hissettiklerini belirterek, verdikleri kan ve kök hücre ünitelerinin tüm lösemili hastalar için umut olmasını dilediler.

7 yaşındaki minik Uğur, hastaneden gönderdiği video ile kendisi ve lösemili arkadaşları için yardımcı olan herkese teşekkür ederken, kampanyaya destek veren Tanem Sönmez isimli bir minik kız ise bağışçılara destek verebilmek için kan bağışının yapıldığı alanda bulunarak kendince katkı verdiğini söyledi.

Ayvalık 'Minik Uğur' ve tüm lösemililer için kök hücre ve kan bağışına koştu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna Haber
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi Haber
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı
Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız yakayı ele verdi
İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız yakayı ele verdi
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar
Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz
ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Juventus, Milan karşısında Cristiano Ronaldo'ya güveniyor
Juventus, Milan karşısında Cristiano Ronaldo'ya güveniyor
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Kütüphaneye giden genç kıza 'şort' uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor
Kütüphaneye giden genç kıza "şort" uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ajda Pekkan Kenan Doğulu Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Metin Oktay Bülent Uygun Lionel Messi Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Bakan Ankara Haziran
Şu an buradasınız: Ayvalık "Minik Uğur" ve tüm lösemililer için kök hücre ve kan bağışına koştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 20:22:35. #1.15#
title