Ayvalık'ın yeni Kaymakamı Hasan Yaman göreve başladı

Son Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar kararnamesiyle Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesine atanan Kaymakam Hasan Yaman göreve başladı.

Son Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar kararnamesiyle Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesine atanan Kaymakam Hasan Yaman göreve başladı.

Ayvalık'ta göreve başlar başlamaz kendisine yönelik "Hayırlı Olsun" ziyaretlerini kabul eden Kaymakam Yaman konukseverliğiyle dikkat çekti.

Görevinin ilk gününde son derece heyecanlı ve coşkulu olduğunu belirten Kaymakam Hasan Yaman muhabirimize yaptığı açıklamada, "Ayvalık; ülkemizin ve hatta dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri. Böylesi önemli bir yerde çalışmaktan onur duyuyorum. Tüm Ayvalıklı hemşerilerimize selamlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum" dedi.

Kaymakam Hasan Yaman kimdir?

1975 yılında Kırıkkale'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kırıkkale'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. 2000 yılında açılan kaymakamlık sınavında başarı göstererek kaymakamlık mesleğine girdi. Afyonkarahisar'ın Bayat, Artvin'in Şavşat, Şanlıurfa'nın Harran, Zonguldak'ın Çaycuma, Hatay'ın Erzin, Bilecik'in Bozüyük ilçelerinde görev yapan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman evli ve 2 çocuk babası. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı