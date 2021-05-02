Ayvacık'ta rögar kapağı ve mazgal hırsızlığı
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Ayvacık'ta rögar kapağı ve mazgal hırsızlığı

Ayvacık'ta rögar kapağı ve mazgal hırsızlığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gece saatlerinde bazı cadde ve sokaklardaki rögar kapakları ve mazgallar çalındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gece saatlerinde bazı cadde ve sokaklardaki rögar kapakları ve mazgallar çalındı.

Ayvacık ilçesinde gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce yağmur suyu mazgal kapakları ile kanalizasyon rögar döküm kapakları çalındı. Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram ilçede 25'e yakın yağmur suyu mazgal kapakları ile kanalizasyon rögar döküm kapaklarının çalındığını söyledi.

Polis ekipleri de hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE

Ayvacık'ta rögar kapağı ve mazgal hırsızlığı
Ayvacık'ta rögar kapağı ve mazgal hırsızlığı
Ayvacık'ta rögar kapağı ve mazgal hırsızlığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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