Ayvacık'ta 2 anaokulu ve 5 köy okulu, yüz yüze eğitime hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ayvacık'ta 2 anaokulu ve 5 köy okulu, yüz yüze eğitime hazır

13.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:29
Ayvacık'ta 2 anaokulu ve 5 köy okulu, yüz yüze eğitime hazır

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 2 anaokulu ve 5 köy ilkokulu, pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitime hazırlandı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 2 anaokulu ve 5 köy ilkokulu, pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitime hazırlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde uzaktan eğitim yapan  Ayvacık ilçesindeki köy okullarında, 15 Şubat'ta başlayacak ikinci yarı yılda yüz yüze eğitim verilecek. 5 ilkokul ve 2 anaokulunda hazırlıklar tamamlandı. Köy okullarının girişlerine dezenfektanlar yerleştirilirken, okul sıraları da sosyal mesafeye uygun olarak yerleştirildi.Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, yaptığı açıklamada, "Biliyoruz ki bizim öğrencilerimizi özlediğimiz kadar öğrencilerimiz de okullarını özlediler. İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde, salgın ile mücadele sürecinde, çocuklarımızın sağlıkla okullarına bir an önce kavuşmaları için elimizden gelen çabayı göstermeye çalışıyoruz. Okullarımızın en üst hijyen seviyeye ulaşması için gereken tüm çalışmaları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Okulum Temiz Belgesini almak için gerekli kriterleri yerine getirmede fedakarca çalışan idareci arkadaşlarıma, öğretmen arkadaşlarıma ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Umuyorum ki okullarımızı pazartesi günü güvenle açacağız" dedi.


Ayvacık'ta 2 anaokulu ve 5 köy okulu, yüz yüze eğitime hazır
Ayvacık'ta 2 anaokulu ve 5 köy okulu, yüz yüze eğitime hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ömer Çelik Osman Kavala Muharrem İnce Mustafa Destici
Magazin Alişan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Erol Bulut Metin Oktay Deniz Türüç Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Masaj Ankara Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayvacık'ta 2 anaokulu ve 5 köy okulu, yüz yüze eğitime hazır - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 13:33:06. #1.16#
title