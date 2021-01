Aytuğ Atıcı kimdir? Aytuğ Atıcı kaç yaşında, nereli? Aytuğ Atıcı hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Aytuğ Atıcı hakkında araştırmalar yapılıyor. Aytuğ Atıcı kimdir? Aytuğ Atıcı kaç yaşında, nereli? Aytuğ Atıcı hayatı ve biyografisi!

AYTUĞ ATICI KİMDİR?

Prof. Dr. Aytuğ ATICI

24-25-26 Dönem Mersin Milletvekili

• Mesleği: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü

Neonatolog (Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı)

• İş Adresi: Türkiye Büyük Millet Meclisi/ ANKARA

• Doğum Tarihi: 23.11.1964

• Doğum Yeri: Adana

• Medeni Durumu: Evli

• Çocukları: 20 yaşında oğlu ve 9 yaşında kızı mevcut.

• Yabancı Dili:

İngilizce (Çok iyi düzeyde konuşma, okuma ve yazma)

Arapça (Konuşma: İyi, Okuma: Az, Yazma: Az)

EĞİTİMİ

Genel

İlk, orta ve lise eğitimi : 1970-1981, Adana

Mesleki

Tıp Fakültesi: 1981-1987, Çukurova Üniversitesi

Uzmanlık Eğitimi: 1988-1992, Çukurova Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. A.D.

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi: 1992-1996, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı

AKADEMİK DERECELERİ

Yardımcı Doçent: 1993

Doçent: 1996

Profesör: 2003

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

• Sabuncupınar Sağlık Ocağı, Kütahya (1987-1988).

• Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (1988-1997)

• Askerlik hizmeti, Ardahan (1994).

• Özel Seyhan Hastanesi, Adana (1997-2002).

• Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (2002-)

YURT DIŞI EĞİTİMİ

• International Postgraduate Training Program in Medicine (Neonatology). Tel Aviv Üniversitesi, Sackler Tıp Fakültesi, Tel Aviv, Israil (1995) (Burslu).

• Emergency Medicine Workshop.Magen David Adom Central First Aid Training School, Tel- Aviv, Israil (1995).

• Columbia Universitesi Presbiterian Çocuk Hastanesi Neonatoloji-Perinatoloji Merkezi, (1997) New York, U.S.A.

• Osaka Medical Center and Research Institute for Maternal and Child Health, (1998), Japonya.

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK BAKANLIĞINDAKİ İDARİ GÖREVLERİ

• Mersin Üniv. Tıp Fakültesi Yayın ve Dokümantasyon Kurulu Başkanlığı (2003-2006.)

• Mersin Üniv. Tıp Fakültesi Dış İlişkiler (ETCS-ERASMUS) Sorumlusu (2003-2006).

• Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinasyon Kurulu Başkanlığı (2003-2004.)

• Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Kurucu Başkanlığı (2003- )

• Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürlüğü (2003-2006)

• Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu Üyeliği (2004-)

• Sağlık Bakanlığı, Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Modülü (Ulusal Proje) kurucu Koordinatörü (2004-) (10 binden fazla sağlık çalışanı eğitim almıştır ve proje halen devam etmektedir)

• Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Komisyonu Üyesi (2004-2006)

• Mersin Üniversitesi İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu Müdürlüğü (2005-2006 )

• Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği (2006)

• Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2006)

• Mersin Üniversitesi Bilimsel Etkinlikleri Değerlendirme Komisyonu Başkanı (2008-)

• Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı (2007-)

DERNEK, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE MESLEK ODASI İDARİ GÖREVLERİ VE ÜYELİKLERİ

• Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı (2008-2010, 2010-2011 2 Dönem)

• Mersin Sağlık Platformu Kurucu Başkanı (2009-2010)

• Mersin Tabip Odası İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucusu (2005-2006)

• Mersin İl Özel İdaresi Bünyesinde Gebe Eğitim Merkezi Kurucu Koordinatörü

• Mersin Nükleer Karşıtı Platform Aktif Üyesi

• Mersin Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyesi (2008-2010)

• UNICEF TMK Mersin Şb. Kurucu Üye ve Başkanı (2005-2007)

• Union of Mediterranean Neonatal Societies Kurucu Üye ve Genel Sekreteri

• UNICEF-TMK Mersin Şb. Kurucu üyesi

• Çukurova Neonatoloji Derneği Kurucu Üyesi

• Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunları Derneği 2000-2002 Dönem Başkanı

• Türk Neonatoloji Derneği, Yeterlik Sınav Komisyonu Üyesi (2004- )

• Türk Tabipleri Birliği Üyesi

• Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Üyesi

• Türkiye Milli Pediatri Derneği Üyesi

• Türk Neonatoloji Derneği Üyesi

• Atatürkçü Düşünce Derneği Üyesi

• Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Üyesi

• Çağdaş Eğitimi Destekleme Derneği Üyesi

SAYILARLA BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Kitap

• Kendi alanında 14 adet kitabın editörlüğünü yaparak yayınladı.

Bilimsel Makale

• Yurt içi ve yurt dışı bilimsel dergilerde 100'den fazla makalesi yayınlandı.

Bilimsel Bildiri

• Yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklerde 150 civarında bilimsel bildirisi sunuldu.

Jüri üyeliği

• Kendi alanındaki bilimsel etkinliklerde 50'den fazla jüri üyeliği yaptı.

Ödüller

• Bilimsel çalışmalarından bazıları birincilik ve ikincilik ödülleri aldı.

Davetli Konuşmacı

• Yurt içi ve yurt dışında yapılan 200'e yakın bilimsel etkinliğe davet edilerek konuşmalar yaptı.

Tez Yöneticiliği

• İki adet yüksek lisans, 11 adet tıpta uzmanlık tezi yönetti.