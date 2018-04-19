Aytemiz'den İzmir İstasyon Yöneticilerine "Eğlendirirken Öğreten Eğitim"

Aytemiz, sektöründe bir ilki gerçekleştirerek 2016 yılında başlattığı "Tiyatral Bayi Eğitimleri"ni sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye geneline yayılmış 550'yi aşkın bayisi ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen akaryakıt markalarından biri olarak faaliyetlerine devam eden Aytemiz, 2016 yılında hayata geçirdiği "Tiyatral Bayi Eğitimleri"nin üçüncüsünü İzmir'de gerçekleştirdi.

Aytemiz istasyon yöneticilerine yönelik eğitim departmanının organize ettiği operasyon eğitimi, "Ne anlatmak istediğinizi söyleyin 'nasıl' kısmını biz hallederiz" sloganı ile yola çıkan Umut Oğuz liderliğindeki "Kurumsalhane" ekibi tarafından gerçekleştiriliyor.

Trabzon'da başlayıp Mersin ve İzmir'den sonra Kocaeli'nde devam edecek eğitimler ile sadece Aytemiz istasyonlarındaki yöneticilerin eğitilmesi değil, akaryakıt sektörü için de müşterilerin beklentilerini en hızlı ve doğru şekilde karşılayabilecek profesyonellerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Aytemiz'in yönlendirmesi sonucunda interaktif olarak hazırlanan skeçler ile verilen eğitim marka algısı, müşteri memnuniyeti, yönetim, işe alım ve operasyonel mükemmeliyet gibi ana konulardan oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Özge Kansu Gökçek, eğitim içeriklerinin hazırlanma aşamasında, sektörün eğitim ihtiyaçlarını gidermeye özen gösterdiklerini belirterek, "Uzun süren çalışmalar sonucunda sektör için çok kıymetli bir eğitim içeriği oluşturduk. Umut Oğuz liderliğindeki Kurumsalhane ekibinin 'eğlendirirken öğreten' skeçleri ile istasyon yöneticilerine, marka olarak çok önem verdiğimiz konuları hatırlatırken, aynı zamanda keyifli vakit de geçirmelerini hedefliyoruz. Aytemiz, eğitim kavramı ile sanatı buluşturarak sektöre yeni bir vizyon daha kazandırıyor." ifadelerini kullandı.

Bu "yenilikçi ve yaratıcı" bayi eğitimlerinin, sektöre yepyeni bir soluk getireceğine de inandığını aktaran Gökçek, şunları kaydetti:

"Sektörde yoğun bir rekabet var. Hedefimiz, mevcut ve sadık müşterilerimize, her gün ilk kez karşılaştığımız yeni müşterilerimizi de eklemek ve hepsini sürekli müşterimiz olacak şekilde kazanmak. Aytemiz olarak gerçekleştireceğimiz tiyatral bayi eğitimlerimizle hem ön saha satış ekibimizi hem de bayi yöneticilerimizi 'müşterisini tanıyan, farklı servis ve hizmetler sunan akaryakıt istasyonu' konseptimize bir adım daha yaklaştırıyoruz. Bizi tercih eden müşterilerimiz, istasyonlarımıza her uğradıklarında, hizmet kalitemizdeki artışın ve pozitif dönüşümün farkına varacaklar."