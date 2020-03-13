Aytaç Durak Koronavirüs öpüşmeme kuralımı haklı çıkardı
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Aytaç Durak Koronavirüs öpüşmeme kuralımı haklı çıkardı

Aytaç Durak: Koronavirüs öpüşmeme kuralımı haklı çıkardıDÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuklarıyla tokalaşmamasıyla gündeme gelen tokalaşmama, öpüşmeme önlemleri, bundan 25 yıl önce dönemin Adana Büyükşehir...

13.03.2020 09:11 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:15
Aytaç Durak Koronavirüs öpüşmeme kuralımı haklı çıkardı

Aytaç Durak: Koronavirüs öpüşmeme kuralımı haklı çıkardı

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuklarıyla tokalaşmamasıyla gündeme gelen tokalaşmama, öpüşmeme önlemleri, bundan 25 yıl önce dönemin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak tarafından uygulandı. Durak'ın öpüşme yasağı dünya basınında yer alırken, uygulama çok büyük destek gördü. Durak, öpüşme yasağını 25 yıl önce aldığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ismin bu yasağı delemediğini söyledi.

Adanalılar tarafından çeşitli partilerden 5 kez Büyükşehir Başkanı seçilen ancak 2010 yılında yolsuzluk soruşturması nedeniyle açığa alınan, yıllar sonra da beraat eden Aytaç Durak, hijyenik olmadığı gerekçesiyle öpüşme yasağını 25 yıl önce aldığını hatırlattı. Öpüşme ve tokalaşma geleneğinin siyasetçiler tarafından istismar edildiğini anlatan Durak, bu yasağının ulusal ve uluslararası basında da geniş yer bulduğunu kaydetti. Kendisine 'Öpüşmezsen oy verirler mi?' diye soranlara 'Öpecek kadar yakınlık duyanlar oy verse yeter' diye karşılık verdiğini aktaran Durak, bu kararının halkta karşılık bulduğunu dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI BİLE ÖPEMEDİ

Türkiye'deki öpüşme geleneğinin Avrupa ülkeleri tarafından da yadırgandığını vurgulayan Aytaç Durak, yasak konusundaki hatıralarını şöyle anlattı:

"Allah rahmet eylesin, merhum Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Okan Merzeci makamımda zorla yatırarak öptü, 1 hafta sonra öldü. Sonra o dönemin bakanı Kürşat Tüzmen, çok da kuvvetliydi maşallah, büktü zorla öptü. 1 hafta sonra bakanlıktan oldu. Bunu da kullandım. Dolayısıyla öpüşmeme programımda kimse beni öpemez hale geldi. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan bile o zamanlar başbakanken makamıma geldi öpemedi. Sanki uzak duruyormuşum gibi baktı. Yazdığım kitapta Süleyman Demirel de var. Bana 'Bu kadar başarılı adam öpülür ama ne yapalım yasağı var gel alnından öpeyim bari' dedi öptü. Yani Cumhurbaşkanı bile beni öpemez hale geldi."

KORONOVİRÜS HAKLILIĞIMI GÖSTERDİ

Durak, Türklerin esas kültüründe selamlaşmanın bulunduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Eğer bir daha seçilseydim 6'ncı dönem olacaktı, tokalaşmayı da yasaklayacaktım. Bizim Türklerde geleneksel selam, 'Selamun Aleykum, Aleykum Selam' yeterli. Gözler dolaşır, iletişim gözle sağlanır. Bugün koronavirüsten sonra tokalaşma da yasak. Eskiye dönelim artık. 25 yıl önce başlattığım bu alışkanlıkları devam ettirirsek kimseye direkt koronavirüs yaklaşamaz. Askerden oğlun gelir, bebeğin olur belki öpersin ama öpüşmek sağlık açısından, hijyen açısından olmaz. Koronavirüs benim ne kadar ileriye yönelik kararlar aldığımı gösterdi."

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Aytaç Durak Koronavirüs öpüşmeme kuralımı haklı çıkardı

Kaynak: DHA

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Aytaç Durak Koronavirüs öpüşmeme kuralımı haklı çıkardı

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