AYT Sözel Türkiye 1'incisi Hasan Mert: CEO olmak istiyorum
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AYT Sözel Türkiye 1'incisi Hasan Mert: CEO olmak istiyorum

AYT Sözel Türkiye 1'incisi Hasan Mert: CEO olmak istiyorum
Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından sınavda Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi Sayısal ve Sözel (AYT) kategorilerinde 3 birincinin de Adana'dan çıktığı duyuruldu.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından sınavda Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi Sayısal ve Sözel (AYT) kategorilerinde 3 birincinin de Adana'dan çıktığı duyuruldu. AYT Sözel Türkiye 1'incisi Hasan Mert,  "Adana'nın havası, suyu farklı. İyi ki buradan çok güzel dereceler çıktı. Hayalim CEO olmak. Bunun için hangi bölümü okumalıyım, bilmiyorum ama çok çalışmam gerektiğini biliyorum" dedi.

Sınavda üç kategoride birinci çıkaran Adana'da başarının sevinci yaşanırken birincilerden Hasan Mert, gazetecilere yaptığı açıklamada emeğinin karşılığını almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.  Kentte özel bir okulda öğrenim gören AYT Sözel Türkiye 1'incisi ve TYT 5'incisi olan Mert, "Sınava girecek arkadaşlarımın, çıkmış soruları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu kitapları çok iyi takip etmeleri gerekiyor. Bir yandan da okuldaki derslerin sıkı takipçisi olmalılar. Ders derste öğreniliyor. Son bir aydır hedefimi birinciliğe çıkarmıştım ve başardım. Üniversite tercihi konusunda tam karar veremedim. Adana'nın havası, suyu farklı ki buradan çok güzel dereceler çıktı. Sınava girecekler başkalarını değil kendi gelişimlerini takip etsinler. Hayalim CEO olmak. Bunun için hangi bölümü okumalıyım bilmiyorum ama çok çalışmam gerektiğini biliyorum" dedi. Sınava hazırlık sürecini kendi sosyal medya kanalından videolarla paylaşacağını dile getiren Mert, ailesine, öğretmenlerine ve öğrenim gördüğü özel okulun yöneticilerine teşekkür etti. 

'ADANA, BÜTÜN KENTLERİ SOLLADI'Hasan Mert'in öğrenim gördüğü okulun kurucusu ve genel müdürü Şevket Ertem ise Adana'nın Türkiye birincileri çıkarmasının kendilerine mutluluk verdiğini söyledi. Öğrencisini ve ailesini tebrik eden Ertem, "Hasan Mert'in başarısında emeği geçen herkesi kutluyorum. Adana bu yıl sınav sonuçlarında bütün kentleri solladı. Bunun için valimize ve il milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Hasan Mert'in babası Şevket Mert ise oğluyla gurur duyduğunu ve ailesi olarak heyecanlı olduklarını kaydetti.


AYT Sözel Türkiye 1'incisi Hasan Mert: CEO olmak istiyorum
AYT Sözel Türkiye 1'incisi Hasan Mert: CEO olmak istiyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

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