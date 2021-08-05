AYT baraj puanı! AYT baraj puanı düşecek mi?
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AYT baraj puanı! AYT baraj puanı düşecek mi?

AYT baraj puanı! AYT baraj puanı düşecek mi?
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ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı. Üniversite baraj puanı kaç? ÖSYM ais! Üniversite baraj puanı! Üniversite tercihi kimler yapabilir?

Üniversite sınavı sonuçları sonrası tercihler bugün başladı. Baraj puanı düşecek mi? Baraj puanı kaç? YKS 2021 baraj puanı! AYT baraj puanı! AYT baraj puanı düşecek mi?

AYT BARAJ PUANI

Geçtiğimiz yıl baraj puanları 180'den 170'e indirilmişti. Fakat bu yıl tekrar 180 olacağı açıklandı.

ÖSYM'nin resmi sitesinde yayımladığı bilgilere göre TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. Yani TYT baraj puanı 150'dir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

TYT 2021 baraj puanı : 150

AYT 2021 baraj puanı : 180

YDT 2021 baraj puanı : 180

2021 YKS BARAJI GEÇMEK İÇİN EN AZ KAÇ DOĞRU GEREKİYOR?

Barajı geçmek için TYT'de en az 14-18 net yapmak gerekiyor.

Barajı geçmek için AYT ve YDT'de en az 16-20 net yapmak gerekiyor.

NOT = Netler ortalama olarak yazılmıştır. Aşağı veya yukarı oynama olabilir.

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