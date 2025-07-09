Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Ayşenur Yazıcı, sağlık sorunlarıyla yeniden gündeme geldi. Geçirdiği rahatsızlık sonrası kamuoyunun dikkatini çeken Yazıcı, tedavisi hakkında yaptığı açıklamaların ardından dikkatleri üzerine topladı. " Ayşenur Yazıcı'nın hastalığı ne, hastane olayı nedir?", "Ayşenur Yazıcı neden yoğun bakıma alındı?" soruları kısa süre içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Ayşenur Yazıcı neden yoğun bakıma alındı? Ayşenur Yazıcı'nın hastalığı ne? İşte merak edilen ayrıntılar…

AYŞENUR YAZICI NEDEN YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI?

2024 yılında yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Ayşenur Yazıcı, kalbindeki aort damarında meydana gelen sızıntı sonrası acilen ameliyata alınmıştı. Başarılı geçen ameliyatın ardından uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ünlü sunucunun bu süreçte solunum problemleri yaşadığı ve bir böbreğinin işlevini kaybettiği kamuoyuyla paylaşılmıştı. Zorlu tedavi süreci boyunca yeniden yürümeyi ve kas fonksiyonlarını kazanmayı hedeflediğini ifade eden Yazıcı, yaşadıklarını "yeniden doğuş" olarak nitelendirmişti.

Ayşenur Yazıcı neden yoğun bakıma alındı

AYŞENUR YAZICI'NIN HASTALIĞI NE?

Ünlü sunucu ve yazar Ayşenur Yazıcı, 2024 yılında yaşadığı ciddi sağlık krizi nedeniyle uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. Paylaşılan bilgilere göre Yazıcı'nın karşılaştığı başlıca sağlık sorunları şunlardı:

Aort diseksiyonu: Kalpten çıkan ana atardamarda meydana gelen yırtılma; hayati risk taşır ve acil cerrahi müdahale gerektirir.

KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı): Nefes almayı zorlaştıran kronik bir akciğer rahatsızlığı.

Stent komplikasyonu: Daha önce yerleştirilen stentin kalpte ya da damarda sorun yaratması sonucu gelişen tıbbi durum.

Solunum ve oksijen desteği ihtiyacı: Akciğer ve kalp rahatsızlıklarına bağlı olarak gelişen ciddi solunum yetersizliği.

Böbrek işlev kaybı: Böbreklerinden birinin tamamen işlevsiz hale gelmesi, diğerinin ise kısıtlı çalışması.

Bu sağlık sorunlarının ardından geçirdiği operasyon sonrasında yaşanan tıbbi hata nedeniyle, devlet hastanesinden alınan sağlık kurul raporuna göre Ayşenur Yazıcı'nın %74 oranında engelli kaldığı belgelendi.