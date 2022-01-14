Ayşenur'un babası: Kızımı bir gün bile göremedim, ölüsünü alıyorum

BURDUR (DHA) - BURDUR'da dayısı Hızır Tunç Çetinkaya (19) tarafından darbedilerek öldürülen Ayşenur Kazık'ın (2) cenazesi, biyolojik babası Erdi Karakiraz ve yakınları tarafından teslim alındı. Acılı baba "Kızımı bir gün bile göremedim, ölüsünü alıyorum" dedi.

Burdur'a bağlı Cemil Mahallesi'nde annesi, anneannesi ve dayısıyla aynı evde yaşayan Ayşenur Kazık'ın çarşamba sabahı yatağında ölü bulunmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Kader Karadeniz, anneanne Yüksel K. ve dayı Hızır Tunç Çetinkaya, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Diğer yandan cep telefonu ile çekilen görüntüde Kader Karadeniz'in Ayşenur ile oyun oynadığı anlar, Ayşenur'un ağabeyi Tacettin'in ayağından kanepeye bağlı olduğu anlar ve elindeki suyu yere dökmesi üzerine çekimi yapan anneanne Yüksel K.'nın "Allah seni ya, döktün suyu" sözleri duyuluyor.