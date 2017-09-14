Ayşenur Balcı, Kendisini Başka Biri Yapan Sevgilisinden Ayrıldı

Show TV'nin bir dönem reyting rekorları kıran programı, 'Bu Tarz Benim' ile ünlenen Ayşenur Balcı yeni bir aşka yelken açmıştı. Balcı, ocak ayından beri oyuncu Umur Yiğit Vanlı ile birliktelik yaşıyordu.

YOLLARINI AYIRDILAR

Ancak çiftten kötü haber geldi. Balcı ve Vanlı'nın ilişkilerini noktaladığı konuşuluyor. İkilinin 2 hafta önce yollarını ayırdığı söyleniyor.

"YÜREKLİ İNSAN SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Ayşenur Balcı, Umur Yiğit Vanlı ile ilişkisini şu paylaşımıyla duyurmuştu: "Geçmişte yapmış olduğum bazı hatalarım oldu. Evet hayatımdaki birçok şey için pişmanım kısacası söylemek istediğim beni 'iyilik ve doğrulukla' bu yolda yalnız bırakmayan ve her zaman gücünü gölgesini hayatımda hissetmek istediğim... Hayatımdaki geçmiş gelecek şimdiki zamanda olmasını dilediğim tek insan senden, 'Allah razı olsun Allah seni başımızdan eksik etmesin' herkesin hayatında bazı yeni sayfalar, dönüm noktaları vardır benimki de sensin ey güzel kalpli yürekli insan seni çok seviyorum Umur Yiğit Vanlı. İyilik mutluluk ve doğrulukla kalın..."



Umur Yiğit Vanlı, Beyaz Gelincik, Annem, Acı Aşk ve O Hayat Benim dizilerinde rol almıştı. Vanlı, şu sıralar Ateş Böceği adlı dizide boy gösteriyor.

Ayşenur Balcı, verdiği cesur pozlarla adından söz ettiriyordu;