Ayşen Zeybekci, Torbalı'da Kadınlarla Bir Araya Geldi

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci, Torbalı'yı ziyaretinde Ahmetli'deki Yörük kadınları ile bir araya geldi.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci, Torbalı'da ziyaretlerine devam etti. Eşi Nihat Zeybekci'ye destek olmak amacıyla seçim çalışmalarına katılan Ayşen Zeybekci, Torbalı'ya gelişinde ilk olarak AK Parti Torbalı İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. Burada partili kadınlar ile bir araya gelen Zeybekci, daha sonra Torbalı Mahallesi'ndeki Sosyal Eğitim Merkezi (TOSEM)'nde kurs gören kadınlarla buluştu. Subaşı Osman Dirik Engelli Kurs Merkezi'ni gezip öğrenciler ile sohbet eden Zeybekci ve beraberindekiler, son olarak Ahmetli Mahallesi'ndeki Bayrak Tepe'ye geçti. Burada Yörük kadınları ile bir araya gelen Ayşen Zeybekci, çadırda gözleme pişiren kadınların yanına oturarak saçta gözleme pişirdi, yayık ayran çalkaladı.

Konuşmasında sık sık eşi Nihat Zeybekci'nin belediyecilik konusundaki deneyimini vurgulayan Ayşen Zeybekci, eşinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olması ile birlikte İzmir'in adeta çağ atlayacağını dile getirdi. Zeybekci, "Nihat Bey'in İzmir ile ilgili çok güzel hayalleri, projeleri var. Gece gündüz demeden, vatandaşa hizmet için çalışıyor. İzmir'e baktığımızda doğru düzgün hiçbir hizmet göremiyoruz. Nasılsa seçim kazanacağız düşüncesiyle hiç çalışmadan, vatandaş için hizmet üretmeden yaşıyorlar. Tüm İzmir'i AK belediyecilik ile tanıştıralım ve gerçek hizmet anlayışını vatandaşlara gösterelim istiyoruz. Hizmetin en kalitelisini en üst seviyede alan bir İzmir olacak. Bu anlayışı İzmir'de bayraklaştıracak olan kişi de hiç şüphesiz Nihat Zeybekci'dir" diye konuştu.

Torbalı ziyaretinde Ayşen Zeybekci'ye; AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın eşi Cansel Özalan, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın eşi Pınar Çağlar Kaya, Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez'in eşi Arzu Görmez ve Kadın Kolları Başkanı İlknur Demirtaş eşlik etti. - İZMİR

Kaynak: İHA