Ayşen İnci kapandı mı? Türkan Hanım'ın Konağı'nda rol alan Ayşen İnci kimdir? Ayşen İnci dizileri filmleri

Sihirli Annem'in Periliçe'si olarak bilinen Ayşen İnci hakkında Ayşen İnci kapandı mı? Ayşen İnci kimdir? Ayşen İnci dizileri filmleri sorularının yanıtları arandı. Tiyatro dünyasının başarılı isimlerinden olan Ayşen İnci, Türkan Hanım'ın Konağı adlı dizide de rol alıyor.

AYŞEN İNCİ KİMDİR?

Yönetmen, Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yazar,1955 yılında dünyaya gelenAyşen İnci,Ankara Devlet Konservatuvarındanmezun olmuştur. ilk dizi oyunculuğunu 1997 yılında Eltiler isimli dizide Nihal karakteri ile rol almıştır.

Ayşen İnci, 2018'de Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle isimli sinema filminde oynamıştır. 2019'daise ekranlara gelen Vurgun dizisinin kadrosunda yer almıştır.

Daha sonra Şahiyet,Böyle Bitmesin,Küçük Besleme, Evdeki Yabancı, Üvey Baba, Efsane, Sihirli Annem, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, AB'nin Yolları Taştan, Beşinci Boyut, Dolunay, Emret Komutanım, O Şimdi Mahkum, Cemile, Daha Neler, Doktorlar, Unutulmayanlar, Başımın Belası, Peri Tozu, Gazi, Aşk Bir Hayal, Çocukluk Günleri, Kavak Yelleri, Dedektif Memoli, Farklı Boyut, Böyle Bitmesin, Yol Ayrımı, Kadın İşi: Banka Soygunu Dolunay ve Nizama Adanmış Ruhlar gibi dizi ve sinema filmlerinde rol almıştır.

Ayrıca 2007 Peri Kraliçesinden Masallar, 2011 Pisikolojik Öyküler, 2011 Büyücü Karga ve 2013 yılında Gizemli İzciler İstanbul kitaplarının yazarıdır.

Ayşen İnci Kanal D'nin merakla beklenen yeni günlük dizisi Yaralı Kuşlar'da rol almıştır.

AYŞEN İNCİ KAPANDI MI?

Türkan Hanım'ın Konağı adlı dizide başı kapalı bir şekilde rol alan Ayşen İnci, kapandığına dair bir açıklama yapmadı. Sosyal medya hesaplarında başının açık olduğu fotoğraflar yer alıyor.