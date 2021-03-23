Ayşen Birgör kimdir, kaç yaşında?

Günümüzde TRT Müzik ekranlarında Yıldızlar Altında programını sunmakta ve aynı zamanda solist olarak sanatını icra eden Ayşen Birgör kimdir, kaç yaşında? Ayşen Birgör nereli, mesleği nedir? Ayşen Birgör hayatı ve biyografisi nedir?

3 Kasım 1977'de İstanbul'da dünyaya gelen müzisyen, şarkıcı, Türk Sanat Müziği sanatçısıdır. Müzik tutkunu bir ailedendir. Ortaokul ve liseyi çalgı eğitimi alarak tamamladıktan sonra 1988 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Çalgı Eğitim Bölümü'nü kazandı. Konservatuar eğitiminin devam ettiği yıllarda sesinin güzelliğini keşfeden müzik yapımcıları 1996 yılında Ayşen Birgör'e ilk albümünü yapmışlardır. Günümüzde TRT Müzik ekranlarında Yıldızlar Altında programını sunmakta ve aynı zamanda solist olarak sanatını icra eden Ayşen Birgör kimdir, kaç yaşında? Ayşen Birgör nereli, mesleği nedir? Ayşen Birgör hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYŞEN BİRGÖR KİMDİR?

3 Kasım 1977'de İstanbul'da dünyaya gelen müzisyen, şarkıcı, Türk Sanat Müziği sanatçısıdır. Müzik tutkunu bir ailedendir. Ortaokul ve liseyi çalgı eğitimi alarak tamamladıktan sonra 1988 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Çalgı Eğitim Bölümü'nü kazandı. Konservatuar eğitiminin devam ettiği yıllarda sesinin güzelliğini keşfeden müzik yapımcıları 1996 yılında Ayşen Birgör'e ilk albümünü yaptılar.

"Gecem" adlı ilk albümüyle müzik sektöründe 'Ben de varım' diyen Ayşen Birgör; başta Adnan Şenses, Emel Sayın, Coşkun Sabah, Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Çelik olmak üzere birçok sanatçıya vokalistlik yaptı.

Ayrıca 2007 yılında Star Tv'de Popstar Alaturka programına katılmıştır. Yarışmada üçüncü olmuştur. Vokal yaptığı bazı sanatçılar, Emel Sayın, Adnan Şenses, Coşkun Sabah, Gülben Ergen, Serdar Ortaç ve Çelik'tir.

Profesyonel Müzik hayatının 2. Albümü olan "Bambaşka" için 2009 yılının başında Taşkın Sabah'la çalışmalara başlayan Ayşen Birgör, müzik sektörünün yeni firmalarından biri olan Müzikram Yapım'la anlaştı.

Müziği çok iyi bilen ve ülkemizin son dönemlerde yetiştirmiş olduğu en iyi yorumculardan biri olan Ayşen Birgör'ün en büyük hedefi, Türk Müziğinin vazgeçilmez isimlerinden biri olmak.

MÜZİK VE PROGRAM ÇALIŞMALARI

İlk albümünü 1996 senesinde Gecem ismi ile müzik piyasasına sürmüştür. Bir çok usta sanatçıya vokallik yapan Ayşen Birgör bir dönem Atv kanalında yayınlanan Böyle mi Olacaktı isimli dizinin şarkısını seslendirmiştir. Bir çok önemli marka ve radyoların reklam cıngıllarını da başarı ile seslendirmiştir.

Ayrıca 2007 yılında Star Tv'de Popstar Alaturka programına katılmıştır. Yarışmada üçüncü olmuştur. Vokal yaptığı bazı sanatçılar, Emel Sayın, Adnan Şenses, Coşkun Sabah, Gülben Ergen, Serdar Ortaç ve Çelik'tir.

TRT1 kanalında Akşam Sefası programında solist olarak yer almış ardından TRT İstanbul Radyosu'nda sözleşmeli sanatçı olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 2009 yılında Bambaşka adlı ikinci albümünü çıkarmıştır. Yaşantısını İstanbul'da sürdürmektedir.

Müzik, ses ve sahne hakimiyeti Türkiye'nin son yıllarda yetirdiği en iyi yorumcular arasında yer almaktadır. En büyük hedefi ise Türk Müziğinin vazgeçilmez ve unutulmaz isimlerinden birisi olmaktır.

Günümüzde TRT Müzik ekranlarında Yıldızlar Altında programını sunmakta ve aynı zamanda solist olarak sanatını icra etmektedir.

DİSKOGRAFİ

Zekai Tunca 50. Yıl Ustaya Saygı · 2020

Kış Bahçesi · 2019

Hatıram Olsun 3 · 2018

Zübeyde Yalın Öktem Besteleri - Hatıram Olsun 2 · 2015

Hatıram Olsun/ Zübeyde Yalın Öktem Besteleri · 2013

Şiirine Kavuşan Şarkılar · 2013

Bambaşka · 2010

Gecem · 1996

POPÜLER ŞARKILARI:

Ah Bir Aşık Olsam

Alışamam Ki

Bence Pişmansın

Bir Demet Yasemen

Biraz Geç Kaldın

Boşver

Bu Can Senin

Feryat

Gecem

Gönül Kuşum

Hayra

Kış Bahçesi

Kör Olmuşsun

Manolyam

Naz Çiçeğim

Ne Emekler Verdim

Ne Güzeldi O Yıllarım

Ne Olur

Perisin Masallarda

Peşindeyim

Seninle Başladı

Sevme Bensiz

Şarkılarda Buluştuk

Unuttun Beni

Unutur Sanırlar

Var mı Böyle Bir Sevda

Yalan mıydı

Yar İsmin Dağlarda

Yeminliyim Ben

Yine Yağmur

MÜZİĞİNİ YAPTIĞI TV DİZİLERİ:

Böyle mi Olacaktı (1997)