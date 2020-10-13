Aysel Tuğluk kimdir? Aysel Tuğluk nerede? Aysel Tuğluk annesi, kardeşi kimdir?
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Aysel Tuğluk kimdir? Aysel Tuğluk nerede? Aysel Tuğluk annesi, kardeşi kimdir?

13.10.2020 14:50 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:53
Aysel Tuğluk kimdir? Aysel Tuğluk nerede? Aysel Tuğluk annesi, kardeşi kimdir?

Siyasi hayat içerisinde aktif olarak görev alan isimlerden biri olan Aysel Tuğluk kimdir? Aysel Tuğluk kimdir? Aysel Tuğluk nerede? Aysel Tuğluk annesi, kardeşi kimdir?

Siyasi hayatına DTP ile başlayan Aysel Tuğluk hakkında merak edilenler haberimizde. Aysel Tuğluk kimdir? Aysel Tuğluk nerede? Aysel Tuğluk annesi, kardeşi kimdir?

AYSEL TUĞLUK KİMDİR?

17 Temmuz 1965 yılında Elazığ'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Aysel Tuğluk, serbest avukat olarak çalıştıktan sonra Toplumsal Hukuk Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu.

İnsan Hakları Derneği Üyesi ve Yurtsever Kadınlar Derneği Kurucusu oldu. Demokratik Toplum Partisi Eşbaşkanlığı görevini yürüttü. Yirmi üçüncü Dönem Diyarbakır milletvekilidir.

DTP içindeki ılımlı kanattan olduğu iddia edilen ve Ahmet Türk'le beraber parti içinde "pasif ve uzlaşmacı" olmakla suçlanan Tuğluk, 9 Kasım 2007 tarihindeki DTP Olağanüstü Kongresi'nde eşbaşkanlık görevinden ayrıldı.

2007 Türkiye genel seçimleri'nde Diyarbakır'da 23. dönem bağımsız milletvekili seçildi. Daha sonra mecliste Demokratik Toplum Partisi grubuna katıldı. 11 Aralık 2009'da milletvekilliği Demokratik Toplum Partisi'nin kapatılması ile milletvekilliği sona erdi.

Aysel Tuğluk kimdir? Aysel Tuğluk nerede? Aysel Tuğluk annesi, kardeşi kimdir?

12 Haziran 2011 seçimlerinde Van ilinden 24. dönem bağımsız milletvekilliği adayı olmuş ve seçilmiştir.

Ocak 2016 yılında gerçekleşen HDP kongresinde Parti Meclisi'ne seçilen Tuğluk, yeni yönetimde Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. HDP Genel Başkan Yardımcılığı görevindeyken Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında 26 Aralık 2016'da gözaltına alınan Tuğluk 28 Aralık 2016'da "Silahlı terör örgütünü yönetmek" suçlamasıyla tutuklandı.

Aysel Tuğluk kimdir? Aysel Tuğluk nerede? Aysel Tuğluk annesi, kardeşi kimdir?

AYSEL TUĞLUK'UN KARDEŞİ KİMDİR?

Aysel Tuğluk, Abdullah Öcalan'ın eski avukatı ve arkadaşlarından Aytekin Tuğluk'un kız kardeşidir.

AYTEKİN TUĞLUK KİMDİR?

Abdullah Öcalan'ın arkadaşlarından olan Aytekin Tuğluk, PKK'da aktif olarak görev aran isimler arasında yer almaktadır.

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