Aysel Tuğluk kimdir? Aysel Tuğluk nerede? Aysel Tuğluk annesi, kardeşi kimdir?

Siyasi hayat içerisinde aktif olarak görev alan isimlerden biri olan Aysel Tuğluk kimdir? Aysel Tuğluk kimdir? Aysel Tuğluk nerede? Aysel Tuğluk annesi, kardeşi kimdir?