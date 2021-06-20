Ayşegül Çınar kötü günleri bırakıp tatile çıktı
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Ayşegül Çınar kötü günleri bırakıp tatile çıktı

Ayşegül Çınar kötü günleri bırakıp tatile çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Aracında uyuşturucu çıktığı içi geçtiğimiz mart ayında gözaltına alınıp, daha sonra serbest bırakılan Ayşegül Çınar, zor günleri geride bırakıp, tatile çıktı. İşte detaylar...

'Yasak Elma' dizisinde Lila karakteriyle adından söz ettiren Ayşegül Çınar, tatil sezonunu açtı. Geçtiğimiz mart ayında aracında uyuşturucuyla yakalandığı için gözaltına alınan oyuncu, daha sonra maddeleri eski erkek arkadaşının koyduğunu iddia etmişti. İki gün sonra serbest bırakılan ve davalık olan Çınar, bikinili pozunu paylaştı. Güneş emojisi koyan oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni geldi. Çınar, tekne turuna bir dönem Mehmet Ali Erbil'le adı anılan Funda Aksu'yla çıktı. Çınar, tatilden fotoğraf ve video'ları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Çınar'ın fit hali ve dövmeleri de dikkat çekti.

Ayşegül Çınar kötü günleri bırakıp tatile çıktı

Kaynak: Snob Magazin

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