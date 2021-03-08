Ayşegül Çınar kimdir, kaç yaşında? Ayşegül Çınar hayatı ve biyografisi!
Son dakika haberleri sonrası merak edilen konular arasında Ayşegül Çınar kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak edildi. Yasak Elma dizisinde rol alan oyuncu Ayşegül Çınar, daha önce de magazin gündemine oturmuştu. İşte, Ayşegül Çınar hayatı ve biyografisi!
Yasak Elma dizisinde rol alan oyuncu Ayşegül Çınar, çıkan haberler sonrası merak konusu olurken Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar hayatı ve biyografisi! Konuları araştırıldı.
AYŞEGÜL ÇINAR KİMDİR?
- Ayşegül ÇınarYaşı: 19 (01.01.1999)
- Ayşegül Çınar Boyu: 1.64 m
- Ayşegül Çınar Kilosu: 50 kg
- Ayşegül Çınar Burcu: Oğlak
- Ayşegül Çınar Göz Rengi: Kahverengi
- Ayşegül Çınar Eğitim: Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü
- Ayşegül Çınar Doğum Yeri: Antalya
Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da doğmuştur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmak isteyen Ayşegül Çınar, Fox Tv'de yayınlanan; kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandırmaktadır.