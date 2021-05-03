Ayşegül Çınar'a zorlama hapis talebi
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Ayşegül Çınar'a zorlama hapis talebi

Ayşegül Çınar'a zorlama hapis talebi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Aracında uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Çınar, maddeyi eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun aracına koyduğunu iddia etmişti.

Aracında uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Çınar, maddeyi eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun aracına koyduğunu iddia etmişti.

Kendisinin korkunç bir iftiranın kurbanı olduğunu öne süren Çalıkoğlu, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Ayşegül Çınar'a 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ancak Çınar'ın bir televizyon kanalına katılarak kendisi hakkında karalama kampanyası başlattığını ve tedbir kararını ihlal ettiğini iddia eden Çalıkoğlu, bu defa 'zorlama hapsi' talebinde bulundu.

Kaynak: Hürriyet

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