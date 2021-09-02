Ünlü ismin annesi hastanelik oldu

Şarkıcı Ayşegül Aldinç'in annesi önceki gün evinde kaza geçirdi. Ünlü sanatçı, ameliyata alınacak annesi için sevenlerinden dua istedi. İşte Aldinç'in annesinin son durumu...

Ayşegül Aldinç'in annesi geçirdiği kaza sonucu protezinin ucundaki kemiği kırdı. Sanatçı, annesinin ameliyat olacağını duyurdu. Oldukça üzgün olan Aldinç, önceki gün hastane odasında annesinin elini tuttuğu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

"DUALARINIZI ESİRGEMEYİZ"

Ünlü şarkıcı, "Canım anneciğim, ayakta bir yanından diğer yanına dönerken dengesini kaybederek düştü. Daha önce takılmış olan protezinin ucundaki kemiğini kırmış. Ameliyat olacak. Onu tanımadan sevenleriniz olduğunu biliyorum. Dualarınızı esirgemezseniz sevinirim. 'Geçmiş olsun' dileklerinize bin teşekkür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin