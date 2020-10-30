Ayşecan Tatari kimdir, kaç yaşında? Ayşecan Tatari'nin eşi ve annesi kimdir?

Bir zamanlara damga vuran, sonrasında yeniden çekilen ve sevilen dizi Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari anne oldu. Ayşecan Tatari'nin eşi Edip Tepeli kimdir? Ayşecan Tatari'nin annesi kimdir? Ayşecan Tatari dizileri nelerdir?

Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari hakkında merak edilenleri sizler için derledik...

AYŞECAN TATARİ KİMDİR?

14 Mart 1989 tarihinde dünyaya gelen başarılı oyuncu 31 yaşındadır. 1992 2015 yılları arasında ekranlarda görülen ve Çocuklar Duymasın dizisiyle ünlenen Ayşecan Tatari'nin annesi Aliye Uzunatağan'dır.

İstanbul İtalyan Lisesi'nde öğrenimini tamamlamıştır. Çocuklar Duymasın dizisinde 4 sezon "Duygu" rolünü canlandırmıştır. Ardından oyunculuk eğitimi almak üzere ABD'deki Stella Adler Studio of Acting okuluna gitti. Türkiye'ye dönünce özel bir tiyatroya katıldı. Sonrasında İBB Şehir Tiyatroları'na geçti.

Stella Adler Studio of Acting'de konservatuar eğitimini tamamladıktan sonra 2011 yılında Türkiye'ye dönerek DOT tiyatrosunda çalışmaya başladı. Sarı Ay adlı oyunda yer alan oyuncu, bir sonraki sezon İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarına girdi ve Şırça Hayvan Koleksiyonu ve Cyrano De Bergerac adlı oyunlarda rol aldı.

AYŞECAN TATARİ'NİN EŞİ EDİP TEPELİ KİMDİR?

18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Edip Tepeli, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur.

Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk eğitimi de alan Edip tepeli, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Kurt Seyit ve Şura dizisi ile yaşamış; Seni Kimler Aldı, Yıldızlar Şahidim, Yaşamayanlar, Hayati ve Diğerleri ve Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı gibi yapımlarda rol almıştır.

Sefirin Kızı dişinde Kavruk Ömer karakterine hayat vermiştir.

Ayşecan Tatari anne oldu

AYŞECAN TATARİ DİZİLERİ FİLMLERİ

Filmleri

Tatar Ramazan Sürgünde (1992) Çocuk

Dizileri

2000 Evdeki Yabancı Nazlı Aslı'nın kardeşi

2003 Çocuklar Duymasın Duygu Haluk ve Meltem'in kızı, Emre'nin ablası

2004 Çocuklar Ne Olacak Duygu Haluk ve Meltem'in kızı, Emre'nin ablası

2015 Yılanların Öcü Gülmisal